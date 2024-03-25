В Нигерии арестовали регионального руководителя Binance, но он скрылся из-под стражи

Региональный руководитель биржи Binance в Восточной и Западной Африке Надим Анджарвалла скрылся из-под стражи и, по предварительной информации, покинул страну. Об этом сообщает нигерийский сайт Premium Times.

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По данным прессы, Анджарвалла покинул гостевой дом в Абудже 22 марта 2024 года. Он предварительно воспользовался кенийским паспортом для того, чтобы сесть на международный авиарейс.

При этом, как заявили источники в полиции, на момент задержания у него не было этих бумаг. В прессе выдвинули предположение, что паспорт был поддельным.

Также местные СМИ заявили, что ему, его коллеге — Тиграну Гамбаряну — и компании Binance выдвинули обвинения в неуплате налогов. К моменту написания статьи биржа никак не прокомментировала эти данные.