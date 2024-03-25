Региональный руководитель биржи Binance в Восточной и Западной Африке Надим Анджарвалла скрылся из-под стражи и, по предварительной информации, покинул страну. Об этом сообщает нигерийский сайт Premium Times.
В Нигерии арестовали регионального руководителя Binance, но он скрылся из-под стражи
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По данным прессы, Анджарвалла покинул гостевой дом в Абудже 22 марта 2024 года. Он предварительно воспользовался кенийским паспортом для того, чтобы сесть на международный авиарейс.
При этом, как заявили источники в полиции, на момент задержания у него не было этих бумаг. В прессе выдвинули предположение, что паспорт был поддельным.
Также местные СМИ заявили, что ему, его коллеге — Тиграну Гамбаряну — и компании Binance выдвинули обвинения в неуплате налогов. К моменту написания статьи биржа никак не прокомментировала эти данные.
- Анджарвалла и Гамбарян содержались под стражей в Нигерии с конца февраля 2024 года.
- Местные власти обвинили Binance в девальвации найры. В какой-то момент появилась информация, что компании грозит штраф в $10 млрд, но ее опровергли.
- В рамках расследования биржу обязали предоставить всю информацию о транзакциях на платформе за последние шесть месяцев.
Источник: Минфин
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