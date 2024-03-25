Украинцы понесли деньги в банки: в феврале сумма вкладов физлиц увеличилась на 13,1 млрд грн

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало марта:

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Доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 марта 2024 составила 3,3%, а сумма их вкладов составила 133,9 млрд грн (11,1% от общей суммы вкладов).

Вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда с 1 января 2017 года.

Напомним

Как писал «Минфин», на 1 февраля 2024 года общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины составила 1 195,0 млрд грн.