Общее количество счетов, открытых пользователями платежных услуг, выросло на 15,5% по сравнению с предыдущим годом и составило 185,1 млн. шт. (по состоянию
Количество банковских счетов в прошлом году выросло на 15,5%
Общее количество счетов, открытых пользователями платежных услуг, выросло на 15,5% по сравнению с предыдущим годом и составило 185,1 млн. шт. (по состоянию
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По состоянию
Итого количество пользователей достигло 82 млн человек. Это почти на 3% больше, чем по состоянию на начало прошлого года (
Кроме того, количество пользователей, обслуживаемых дистанционно, продолжает увеличиваться. В настоящее время более двух третей всех пользователей, имеющих счета, обслуживают их дистанционно: 89,2% субъектов хозяйствования и 79,5% физических лиц (2,9 млн. и 62,3 млн. клиентов соответственно).
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