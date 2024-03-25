Количество банковских счетов в прошлом году выросло на 15,5%

Общее количество счетов, открытых пользователями платежных услуг, выросло на 15,5% по сравнению с предыдущим годом и составило 185,1 млн. шт. (по состоянию на 01.01.2023 — 160,2 млн шт.). Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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По состоянию на 01.01.2024 счета пользователям были открыты в 63 банках и одном небанковском поставщике платежных услуг.

Итого количество пользователей достигло 82 млн человек. Это почти на 3% больше, чем по состоянию на начало прошлого года ( на 01.01.2023 — 79 млн).

Кроме того, количество пользователей, обслуживаемых дистанционно, продолжает увеличиваться. В настоящее время более двух третей всех пользователей, имеющих счета, обслуживают их дистанционно: 89,2% субъектов хозяйствования и 79,5% физических лиц (2,9 млн. и 62,3 млн. клиентов соответственно).

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