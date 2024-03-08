Глава НКЦБФР просит президента наложить вето на закон о рынках капитала, потому что может лишиться должности

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Среди замечаний к отправленному на подпись документу недовольству главы НКЦБФР вызывают вопросы заработных плат работников комиссии, а также конфликта интересов. Что касается первого, то регулятор хочет самостоятельно утверждать штатное расписание, тогда, как сейчас, это делает правительство, предусмотрев соответствующие расходы в государственном бюджете.

Что касается конфликта интересов, то Магомедов просит убрать из закона норму, запрещающую работникам комиссии и членам их семей иметь долю в подконтрольных участниках рынка, получать от них материальное вознаграждение или занимать там какую-либо должность.

Народные депутаты Ярослав Железняк и Ольга Василевская-Смаглюк считают, что последняя просьба вызвана тем фактом, что у Магомедова есть соответствующий конфликт интересов. В декларации за 2022 год он указал, что в отчетном периоде проживал с Евгенией Грищенко, руководителем департамента брокерского обслуживания клиентов «Инвестиционный капитал Украины». То есть, в случае подписания Зеленским законом, возникнет логичный вопрос о соответствии Магомедова занимаемой должности.

По словам Железняка, проблема заключается в том, что упомянутый закон является требованием Всемирного банка в рамках реализации программы DPL. На ее выполнение Украина, якобы, обязалась до 5 марта 2024 года ввести в действие три закона («Об электронных аграрных расписках», корпоративном управлении, и собственно НКЦБФР), а взамен получить заем на $1,5 млрд.

Первые два закона из оговоренных с Всемирным банком уже подписаны Зеленским. Что касается третьего — о НКЦБФР, то по словам Железняка вероятно на него президент наложит вето. И поэтому в бюджет в марте оговоренная сумма не поступит.