Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслан Магомедов просит президента Владимира Зеленского применить право вето относительно принятого 22 февраля закона, касающегося рынков капитала. Об этом сообщает Экономическая правда.
Глава НКЦБФР просит президента наложить вето на закон о рынках капитала, потому что может лишиться должности
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Среди замечаний к отправленному на подпись документу недовольству главы НКЦБФР вызывают вопросы заработных плат работников комиссии, а также конфликта интересов. Что касается первого, то регулятор хочет самостоятельно утверждать штатное расписание, тогда, как сейчас, это делает правительство, предусмотрев соответствующие расходы в государственном бюджете.
Что касается конфликта интересов, то Магомедов просит убрать из закона норму, запрещающую работникам комиссии и членам их семей иметь долю в подконтрольных участниках рынка, получать от них материальное вознаграждение или занимать там какую-либо должность.
Народные депутаты Ярослав Железняк и Ольга Василевская-Смаглюк считают, что последняя просьба вызвана тем фактом, что у Магомедова есть соответствующий конфликт интересов. В декларации за 2022 год он указал, что в отчетном периоде проживал с Евгенией Грищенко, руководителем департамента брокерского обслуживания клиентов «Инвестиционный капитал Украины». То есть, в случае подписания Зеленским законом, возникнет логичный вопрос о соответствии Магомедова занимаемой должности.
По словам Железняка, проблема заключается в том, что упомянутый закон является требованием Всемирного банка в рамках реализации программы DPL. На ее выполнение Украина, якобы, обязалась до 5 марта 2024 года ввести в действие три закона («Об электронных аграрных расписках», корпоративном управлении, и собственно НКЦБФР), а взамен получить заем на $1,5 млрд.
Первые два закона из оговоренных с Всемирным банком уже подписаны Зеленским. Что касается третьего — о НКЦБФР, то по словам Железняка вероятно на него президент наложит вето. И поэтому в бюджет в марте оговоренная сумма не поступит.
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