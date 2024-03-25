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25 марта 2024, 12:09 Читати українською

Украинцы в «Дии» смогут подать заявления в международный Реестр убытков о повреждении

Через «Дию» можно будет подать заявление о возмещении ущерба в международный Реестр убытков, сообщает Министерство трансформации.

Через «Дию» можно будет подать заявление о возмещении ущерба в международный Реестр убытков, сообщает Министерство трансформации.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПодробностиПодписано соглашение об обмене электронными данными, благодаря которому украинцы смогут подать заявление о возмещении ущерба, нанесенного в результате российской агрессии.

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Подробности

Подписано соглашение об обмене электронными данными, благодаря которому украинцы смогут подать заявление о возмещении ущерба, нанесенного в результате российской агрессии. Ею предусмотрен запуск нового сервиса, являющегося беспрецедентным случаем по международному обмену данными. Услуга будет доступна на портале и в приложении «Дия».

«Дия стало одним из главных цифровых инструментов восстановления. Сначала мы запустили сервис Уведомления о поврежденном имуществе, затем совместно с Мининфраструктуры — Реестр о поврежденном и разрушенном имуществе, а впоследствии — сервис єВідновлення. Подача заявлений через «Дию» в международный Реестр ущерба — важный шаг для фиксации убытков и подтверждения всех потерь, нанесенных россией. Дия становится важной частью передачи и отражения масштабов ущерба, чтобы в дальнейшем запустить компенсационный механизм», — отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Читайте: В Украине открыли Офис Реестра убытков: почему это важно

Первый этап начнется в апреле этого года — украинцы смогут сформировать заявки о поврежденном или разрушенном жилом недвижимом имуществе при наличии Акта об обследовании от местных властей.

Со временем планируется, что подать заявление в Реестр убытков можно будет даже при условии, если человек не обращался к местным властям.

Кроме того, впоследствии будет расширен список категорий убытков из-за агрессии рф. В Реестр можно будет подавать заявления через «Дию» по:

  • нанесенному вреду жизни и здоровью;
  • принудительного перемещения и вынужденного переселения;
  • преступления пыток и сексуального насилия;
  • других повреждений и нанесенного ущерба.

В будущем заявления о нанесенном ущербе бизнесу и инфраструктуре смогут подать юридические лица и государство.

Источник: Минфин
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