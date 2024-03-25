Цены на нефть растут из-за ударов по энергетической инфраструктуре в россии и Украине

Цены на нефть выросли в начале недели из-за опасений сокращения мирового предложения на фоне эскалации конфликтов на Ближнем Востоке и ударов по энергетическим объектам в россии и Украине. Об этом пишет Reuters.

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Отмечается, что фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,52 долл. до 85,95 долл. за баррель. Также фьючерсы на американскую нефть подорожали на 0,55 долл. до 81,18 долл. за баррель.

На прошлой неделе оба показателя упали менее чем на 1% по сравнению с предыдущей неделей. Укрепление доллара США, выросшего примерно на 1% за последнюю неделю, сдержало цены.

По словам президента NS Trading Хироюки Кикукавы, эскалация геополитической напряженности в сочетании с увеличением количества ударов по энергетическим объектам в россии и Украине, а также развеянные надежды на прекращение огня на Ближнем Востоке вызвали обеспокоенность мировыми поставками нефти.

Между тем, по данным энергетической компании Baker Hughes, на прошлой неделе количество нефтяных буровых установок в США сократилось на одну до 509, что свидетельствует о снижении предложения в будущем.

«Перебы в работе нефтеперерабатывающих заводов в россии создали дополнительное давление на топливные рынки, что привело к росту спроса на имеющиеся грузы сырой нефти», — отмечают аналитики ANZ Research, добавляя, что пострадало около 12% всех нефтеперерабатывающих мощностей россии.