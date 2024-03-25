Цены на нефть выросли в начале недели из-за опасений сокращения мирового предложения на фоне эскалации конфликтов на Ближнем Востоке и ударов по энергетическим объектам в россии и Украине. Об этом пишет Reuters.
Цены на нефть растут из-за ударов по энергетической инфраструктуре в россии и Украине
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Отмечается, что фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,52 долл. до 85,95 долл. за баррель. Также фьючерсы на американскую нефть подорожали на 0,55 долл. до 81,18 долл. за баррель.
На прошлой неделе оба показателя упали менее чем на 1% по сравнению с предыдущей неделей. Укрепление доллара США, выросшего примерно на 1% за последнюю неделю, сдержало цены.
По словам президента NS Trading Хироюки Кикукавы, эскалация геополитической напряженности в сочетании с увеличением количества ударов по энергетическим объектам в россии и Украине, а также развеянные надежды на прекращение огня на Ближнем Востоке вызвали обеспокоенность мировыми поставками нефти.
Между тем, по данным энергетической компании Baker Hughes, на прошлой неделе количество нефтяных буровых установок в США сократилось на одну до 509, что свидетельствует о снижении предложения в будущем.
«Перебы в работе нефтеперерабатывающих заводов в россии создали дополнительное давление на топливные рынки, что привело к росту спроса на имеющиеся грузы сырой нефти», — отмечают аналитики ANZ Research, добавляя, что пострадало около 12% всех нефтеперерабатывающих мощностей россии.
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Про це він розповів в етері Еспресо.
«Ми знайшли куди бити. Спершу був цей шикарний вкид про те, що „ай-ай-ай, Штати неволять“, — нічого, нам зараз байдуже, ми побачили, що це працює, санкції від Буданова виявляються набагато ефективнішими, ніж санкції від Байдена, ми їх продовжимо», — сказав публіцист.
Дикий наголосив, що нафтопереробні заводи по всій росії у вогні неможливо приховати навіть в їхньому інфопросторі, адже це замовчати неможливо.
«Треба було терміново показати, що: „ну, ладно, десь ми там пропустили пару дрончиків, з ким не буває, але ж після цього ми цих хохлів просто розкатали, нікому це безкарно не зійде“. Це один аспект, а другий — швидше за все вони по яких-небудь закритих каналах зараз можуть посилати нам сигнали: „припиніть чіпляти нашу нафтушку і ми тоді відчепимося від вашої енергетики“. Ось такий собі розмін і нам ні в якому разі не можна на цей розмін йти. Перетерпимо, переб'ємось, але треба добивати оце слабке місце, яке ми в них намазали», — підсумував колишній командир взводу батальйону «Айдар».