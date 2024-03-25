Жигули за 66 млн грн: Какие ошибки встречаются в декларациях украинских чиновников

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Какие ошибки в декларациях

1,7 тыс. обращений с просьбой подать исправленные декларации получили НАПК с марта 2023 по март текущего года. Из них 1,4 тыс. человек воспользовалось возможностью внести поправки.

Погрешности и проблемы с единицами измерения — самая распространенная проблема у декларантов. Например, Иван Столповой, работник Балийского горсовета, в декларации оценил свой ВАЗ 2106 1978 в 66 млн грн. Вероятно, это самые дорогие Жигули на территории Украины.

Преподавательница Национальной академии МВД Юлия Высотенко отметила, что ее муж получил зарплату в 259 млрд грн. Для сравнения, в 2021 году заработки мужчины составляли 259 тысяч грн.

Очевидную погрешность в декларации допустил Сергей Чопко — мастер 3 категории на Хмельницкой АЭС. Он сообщил, что его жена, работающая на той же АЭС, получила зарплату более 91 млрд грн за 2022 год. В то же время зарплата самого декларанта составила 284 тысяч за тот же период.

Не менее богатой ошибкой и интересной оказалась графа «Ценное движимое имущество», куда некоторые декларанты отнесли своих животных. Самым ярким случаем является депутат ВРУ Устинова Александра, которая сообщила о «собаке-тапке-погрызяке» — лабрадоре Коди.

Эта же чиновница задекларировала как ценное имущество футболку: «Первая в Украине футболка Ukraine Fuck Corruption».

В других декларациях также встречаются животные, однако не столь креативно оформленные, в частности, львы, обычные кошки, мыши, попугаи, куры, рыбки и т. д.

Напомним

С начала полномасштабной войны до осени 2023 декларации должностных лиц не проверялись. Данные за 2021 и 2022 годы чиновники должны были подать до начала 2023 года, а за прошлый год — до апреля 2024 года.