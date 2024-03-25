В НБУ уточнили, что подразумевали под обновлением правил перевода средств без открытия счета

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«В социальных сетях распространяется недостоверная информация, что граждане не смогут делать переводы или платить наличными за услуги, товары ФОПов и других юридических лиц. Это не так», — говорится в сообщении.

В НБУ отмечают, что ввели усиление прозрачности операций по обналичиванию средств. То есть наличные денежные средства, перечисленные гражданами в пользу ФОП/юридических лиц, должны быть обязательно зачислены поставщиками платежных услуг на счета последних (по номеру IBAN) в безналичной форме.

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«То есть для граждан ничего не меняется: они по-прежнему могут выбирать удобный для них вид перевода и расчета за услуги или товары ФЛП и других юридических лиц — наличными или безналичными», — отметил регулятор.

Предыстория

Как писал «Минфин», Национальный банк Украины предлагает для общественного обсуждения изменения организации кассовой работы банками и проведения платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине.

В связи с чем отдельные СМИ распространили информацию о том, что НБУ планирует запретить субъектам хозяйствования обналичивать физлица без открытия счета.