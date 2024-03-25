В НБУ уточнили, что подразумевали под обновлением правил перевода средств без открытия счета

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 марта 2024, 10:16 Читати українською

В НБУ уточнили, что подразумевали под обновлением правил перевода средств без открытия счета

Граждане Украины смогут оплачивать товары и услуги, предоставленные ФЛП и юридическими лицами, как наличными, так и через переводы денежных средств. Такое разъяснение предоставил Национальный банк Украины в телеграм-канале.

В социальных сетях распространяется недостоверная информация, что граждане не смогут делать переводы или платить наличными за услуги или товары ФЛП и других юридических лиц.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Разъяснение Нацбанка

«В социальных сетях распространяется недостоверная информация, что граждане не смогут делать переводы или платить наличными за услуги, товары ФОПов и других юридических лиц. Это не так», — говорится в сообщении.

В НБУ отмечают, что ввели усиление прозрачности операций по обналичиванию средств. То есть наличные денежные средства, перечисленные гражданами в пользу ФОП/юридических лиц, должны быть обязательно зачислены поставщиками платежных услуг на счета последних (по номеру IBAN) в безналичной форме.

Читайте: НБУ планирует обновить правила перевода средств без открытия счета

«То есть для граждан ничего не меняется: они по-прежнему могут выбирать удобный для них вид перевода и расчета за услуги или товары ФЛП и других юридических лиц — наличными или безналичными», — отметил регулятор.

Предыстория

Как писал «Минфин», Национальный банк Украины предлагает для общественного обсуждения изменения организации кассовой работы банками и проведения платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине.

В связи с чем отдельные СМИ распространили информацию о том, что НБУ планирует запретить субъектам хозяйствования обналичивать физлица без открытия счета.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+37
innapcholko
innapcholko
25 марта 2024, 10:48
#
Дырявые законы!
Самый цимес — в том что банки не обязаны открывать счета для ФОПов!
А гражданский и налоговый кодекс на пару с НБУ — обязывают отрывать счета!
+
0
bosyak
bosyak
25 марта 2024, 12:51
#
НБУ переобувся, получили резонанс, прибрали з сайту проект, тепер викручуються.«мають бути обов’язково зараховані надавачами платіжних послуг на рахунки останніх (за номером IBAN) у безготівковій формі.» А зараз типу на рахунки нал кладуть, і з рахунку на рахунок налом перевозять, я так і уявляю собі-ця кучка нала цього фопа,а ця кучка оцієї товки.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает valmur777 и 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами