Граждане Украины смогут оплачивать товары и услуги, предоставленные ФЛП и юридическими лицами, как наличными, так и через переводы денежных средств. Такое разъяснение предоставил Национальный банк Украины в телеграм-канале.
В НБУ уточнили, что подразумевали под обновлением правил перевода средств без открытия счета
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Разъяснение Нацбанка
«В социальных сетях распространяется недостоверная информация, что граждане не смогут делать переводы или платить наличными за услуги, товары ФОПов и других юридических лиц. Это не так», — говорится в сообщении.
В НБУ отмечают, что ввели усиление прозрачности операций по обналичиванию средств. То есть наличные денежные средства, перечисленные гражданами в пользу ФОП/юридических лиц, должны быть обязательно зачислены поставщиками платежных услуг на счета последних (по номеру IBAN) в безналичной форме.
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«То есть для граждан ничего не меняется: они по-прежнему могут выбирать удобный для них вид перевода и расчета за услуги или товары ФЛП и других юридических лиц — наличными или безналичными», — отметил регулятор.
Предыстория
Как писал «Минфин», Национальный банк Украины предлагает для общественного обсуждения изменения организации кассовой работы банками и проведения платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине.
В связи с чем отдельные СМИ распространили информацию о том, что НБУ планирует запретить субъектам хозяйствования обналичивать физлица без открытия счета.
Комментарии - 2
Самый цимес — в том что банки не обязаны открывать счета для ФОПов!
А гражданский и налоговый кодекс на пару с НБУ — обязывают отрывать счета!