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24 марта 2024, 12:05 Читати українською

МВФ обновил негативный сценарий для Украины: экономика испытает шок в случае усиления войны

Международный валютный фонд обновил базовый и отрицательный сценарий для Украины. Отрицательный сценарий предполагает, что из-за усиления интенсивности войны шок для экономики начнется уже во втором квартале этого года. Об этом говорится в обновленном Меморандуме по МВФ.

Международный валютный фонд обновил базовый и отрицательный сценарий для Украины.
Фото: bank.gov.ua

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«Согласно политике МВФ по кредитованию в условиях исключительно высокой неопределенности, персонал обновил сценарий ухудшения ситуации, основываясь на предположении, что в 2025 году война будет более интенсивной», — отмечается в документе.

Отрицательный сценарий

Отрицательный сценарий предполагает, что война завершится к концу 2025 по сравнению с концом 2024 в базовом сценарии. При этом отмечается, что шок начнется во втором квартале 2024 из-за интенсивности войны.

Это приведет к резкому снижению реального ВВП на 4% в 2024 году (по сравнению с ростом на 3−4% в базовом сценарии) и нулевого роста в 2025 году.

При этом ожидания МВФ по падению экономики при негативном сценарии улучшились по сравнению с прогнозом в декабре 2023 года, когда Фонд ожидал падения ВВП на 5%.

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Повышение инфляции в 2024 году ожидается на уровне 10%, в 2025 году — 8,5%.

Совокупный дефицит финансирования в негативном сценарии оценивается около $140,6 млрд, что примерно на $19 млрд больше, чем в базовом прогнозе на 2023−2027 годы ($121,8 млрд).

Базовый сценарий

Базовый сценарий Международного валютного фонда существенно не изменился и предполагает более низкую инфляцию.

Влияние на экономику Украины

Согласно негативному сценарию МВФ, усиление войны повлияет на настроения домохозяйств, темпы возвращения мигрантов и приведет к ущербу инфраструктуре в результате ударов.

Учитывая сохраняющиеся высокие потребности в обороне и снижение экономической активности, бюджетный дефицит будет продолжать увеличиваться в 2024—2025 годах, а затем улучшаться лишь постепенно, говорится в сообщении.

«Дисбалансы на валютном рынке снова выйдут на поверхность и, как ожидается, будут сохраняться дольше, учитывая ухудшение показателей экспорта, что приведет к более высокому номинальному обесценению в ближайшие годы, прежде чем оно приблизится к базовой тенденции», — прогнозирует МВФ.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Ranet
Ranet
24 марта 2024, 12:55
#
Деньги то успели перевести или уже зажали?
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0
Rubi0
Rubi0
24 марта 2024, 17:01
#
Так этот прогноз за 22 число. Он не учитывает сегодняшние прилеты по Нафтогазу https://ru.krymr.com/amp/news-povrezhdeniya-ataka-rf-naftohaz/32875260.html что кстати впервые за 3 года, да и обесточенная харьковская область уже 3 день не добавит % ввп.
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