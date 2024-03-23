Укргидроэнерго теряет 20% мощностей из-за повреждения ДнепроГЭС

Из-за повреждений ДнепроГЭС было потеряно 20% регулирующих мощностей Укргидроэнерго. Оценки ущерба продолжаются. Об этом генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота заявил в эфире телеканала «Киев».

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По его словам, ДнепроГЭС не производит электроэнергию и сроки возобновления работы пока неизвестны. При этом он отметил, что проводятся определенные испытания.

«То, что есть оборудование, которое не подлежит восстановлению, а потребует замены — очевидные вещи. Мы понимаем, что это оборудование индивидуального заказа и срок его изготовления достаточно длительный. Но относительно оборудования, которое будет подлежать замене и капитальному ремонту, мы можем сказать впоследствии», — рассказал Сирота.

Он также отметил, чтобы разобрать завалы и добраться до основного оборудования необходимо минимум 3−4 дня.

Напомним

В пятницу, 22 марта, россия совершила самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время. Враг, в том числе, обстрелял крупнейшую ГЭС Украины — ДнепроГЭС в Запорожье.

В Укргидроэнерго сообщили о двух прямых попаданиях в ДнепроГЭС — в ГЭС-1 и ГЭС-2. Пока неизвестно, удастся ли восстановить последнюю, ведь она получила серьезные повреждения.