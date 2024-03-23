Налоговая будет звонить должникам ЕСВ в течение трех месяцев

Государственная налоговая служба Украины с 25 марта 2024 начинает пилотный проект по информированию налогоплательщиков (плательщиков единого взноса) о наличии у них налогового долга. Об этом идет речь в сообщении налоговой службы.

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Цель пилотного проекта, который продлится 3 месяца — повышение уровня осведомленности налогоплательщиков о наличии у них налогового долга по платежам, недоимки по уплате единого взноса, а также содействие добровольному погашению задолженности.

«Налогоплательщикам — должникам — через Контакт-центр ГНС в телефонном режиме будет доказана информация о сумме задолженностей, которая учитывается у них в разрезе налогов/сборов и единого взноса, а также территориальных органов ГНС, в которых учитывается имеющаяся задолженность», — пояснили в налоговой.