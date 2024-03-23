Беспилотники и системы ПВО: Британия объявила о новом пакете помощи Украине

Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи на 60 млн. фунтов стерлингов (почти 70 млн евро), который будет содержать современные беспилотники и системы ПВО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Великобритании.

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«Новый пакет военной поддержки в размере 60 млн фунтов стерлингов от Международного фонда для Украины, который администрируется Великобританией, предоставит новые современные беспилотники для поддержки Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении.

Пакет помощи будет включать 20 млн фунтов стерлингов на системы противовоздушной обороны, которые помогут защитить небо Украины.

Напомним

«Минфин» писал, что Великобритания пообещала выделить 8,5 млн фунтов стерлингов на гуманитарную помощь Движению Красного Креста и Украинскому гуманитарному фонду.