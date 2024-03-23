Сенат США одобрил бюджет на $1,2 трлн во избежание шатдауна

Сенат США одобрил законопроект о финансировании правительства на 1,2 трлн долларов . Теперь законопроект отправляется президенту Джо Байдену для подписания. Об этом сообщает The Associated Press.

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Законопроект поддержали 74 сенатора, 24 были «против». Ожидается, что Байден подпишет его в ближайшее время.

Сенат утвердил бюджет через несколько часов после того, как фактически деньги на функционирование правительства истекли.

В рамках утвержденного бюджета оборонные ассигнования увеличат на 3%, общие внутренние расходы оставят на том же уровне. Пакет расходов покрывает три четверти финансирования федеральных агентств на следующие шесть месяцев — до 30 сентября 2024 года.

Напомним

«Минфин» писал, что Сенат США во вторник, 13 февраля, в финальном голосовании поддержал законопроект об иностранном финансировании, который предусматривает $60,06 млрд в поддержку Украины, в том числе $7,85 млрд на прямую бюджетную помощь.

Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против такой инициативы.