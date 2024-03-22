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22 марта 2024, 16:26 Читати українською

Индекс Nikkei обновил рекорд на Токийской фондовой бирже

В пятницу, 22 марта, на Токийской фондовой бирже индекс Nikkei достиг рекордного максимума второй день подряд, частично из-за ослабления иены. Об этом сообщает NHK.

В пятницу, 22 марта, на Токийской фондовой бирже индекс Nikkei достиг рекордного максимума второй день подряд, частично из-за ослабления иены.
Фото: pixabay.com

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Обновление рекорда произошло после того, как все три основных индекса в Нью-Йорке (США) два дня подряд закрывались на рекордных максимумах.

Индекс Nikkei по окончании торгов был на 72 пункта или на 0,2% выше показателя предыдущего дня, завершив неделю на отметке 40 888 пунктов. В один из моментов он поднялся более чем на 270 пунктов.

Инвесторы покупали акции компаний, связанных с экспортом, на фоне падения курса иены к доллару.

Отмечается, что индекс Nikkei повысился в течение последних четырех торговых дней. Ралли началось в понедельник, за день до того, как Центральный банк Японии повысил процентные ставки впервые за 17 лет.

Многие инвесторы считают, что центральный банк пока сохранит смягчение монетарной политики и ожидает, что большой разрыв в процентных ставках между Японией и США сохранится.

Источник: Минфин
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