После 70 лет сотрудничества с Adidas сборная Германии по футболу переходит к новому спонсору — американскому гиганту Nike. Об этом говорится в заявлении германского футбольного союза.
Немецкая сборная по футболу разрывает контракт с Adidas после 70 лет сотрудничества: Nike станет новым спонсором
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С 2027 года все национальные сборные Германии будут одеваться в экипировку Nike. Договор рассчитан до 2034 года. Финансовые условия не разглашаются.
В Германии эту новость восприняли неоднозначно, обвинив руководство футбольного союза в измене.
Сотрудничество с Adidas началось в 1954 году. За это время немецкие команды в экипировке Adidas получили:
- 4 победы на чемпионатах мира
- 3 победы на чемпионатах Европы
- 2 победы на женских чемпионатах мира
- 8 титулов чемпионок Европы
Источник: Минфин
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