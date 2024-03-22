Немецкая сборная по футболу разрывает контракт с Adidas после 70 лет сотрудничества: Nike станет новым спонсором

После 70 лет сотрудничества с Adidas сборная Германии по футболу переходит к новому спонсору — американскому гиганту Nike. Об этом говорится в заявлении германского футбольного союза.

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С 2027 года все национальные сборные Германии будут одеваться в экипировку Nike. Договор рассчитан до 2034 года. Финансовые условия не разглашаются.

В Германии эту новость восприняли неоднозначно, обвинив руководство футбольного союза в измене.

Сотрудничество с Adidas началось в 1954 году. За это время немецкие команды в экипировке Adidas получили: