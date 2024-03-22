В феврале потребительские настроения украинцев упали до минимума за два года

Индекс потребительских настроений (ИДН) украинцев в феврале 2024 года снизился на 6,2 пункта — до 70,2 (по шкале от нуля до 200). Это самый низкий уровень с начала войны, свидетельствуют данные ежемесячного исследования Info Sapiens.

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С февраля 2022 года ИПН опускался почти так же низко в июне 2022 года — до 72,2 п. Самым высоким — около 92 пунктов — он был в марте 2022 и весной 2023 года.

В прошлом месяце уменьшились все составляющие индикатора кроме индекса текущего личного материального положения. Он вырос на 0,9 п. по отношению к январю — до 50,8 п.

«Зимний период завершается ухудшением показателей потребительских настроений. При этом по двум показателям негативная динамика существенна и статистически значима — наблюдается падение Индекса потребительских настроений (ИДН) и Индекса экономических ожиданий (ИЭО)», — отметили аналитики.