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22 марта 2024, 12:57 Читати українською

В феврале потребительские настроения украинцев упали до минимума за два года

Индекс потребительских настроений (ИДН) украинцев в феврале 2024 года снизился на 6,2 пункта — до 70,2 (по шкале от нуля до 200). Это самый низкий уровень с начала войны, свидетельствуют данные ежемесячного исследования Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений (ИДН) украинцев в феврале 2024 года снизился на 6,2 пункта — до 70,2 (по шкале от нуля до 200).

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С февраля 2022 года ИПН опускался почти так же низко в июне 2022 года — до 72,2 п. Самым высоким — около 92 пунктов — он был в марте 2022 и весной 2023 года.

В прошлом месяце уменьшились все составляющие индикатора кроме индекса текущего личного материального положения. Он вырос на 0,9 п. по отношению к январю — до 50,8 п.

«Зимний период завершается ухудшением показателей потребительских настроений. При этом по двум показателям негативная динамика существенна и статистически значима — наблюдается падение Индекса потребительских настроений (ИДН) и Индекса экономических ожиданий (ИЭО)», — отметили аналитики.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+22
Genna Smatko
Genna Smatko
22 марта 2024, 13:09
#
Тому що українці не чиновники вони донатять, а не жеруть у два горла.
+
0
bonv
bonv
22 марта 2024, 15:02
#
За даними демографів у 2023 році близько 67% українців опинились за межею бідності.
Реальна зарплата українців минулого 2023 року знову скоротилася — приблизно на 5%.
За крок від дефолту за зовнішніми боргами… Гірше ж точно не буде?
+
0
Lolik1837
Lolik1837
22 марта 2024, 16:14
#
«Гірше ж точно не буде?»

Тільки якщо мурлюк Порошенко прийде якимось чином до влади
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