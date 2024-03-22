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22 марта 2024, 9:50 Читати українською

Укрпочта представила почтовый набор «Города Героев. Ахтырка» (фото)

Укрпочта открыла предпродажу четвертого выпуска почтового набора в героической серии — «Города Героев. Ахтырка». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Укрпочта открыла предпродажу четвертого выпуска почтового набора в героической серии — «Города Героев.
Фото: t.me/igorsmelyansky

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На почтовой марке изображено разрушенное в результате вражеского удара здание Ахтырского городского совета.

Тираж марки — 1 080 000 экземпляров.

Автор почтового блока, конвертов и штемпеля «Первый день» — художник Владимир Таран.

Где заказать

Предзаказать почтовый набор «Города Героев. Ахтырка» можно по этой ссылке. Его стоимость составляет 110 грн.

По словам главы Укрпочты Игоря Смилянского, эта марка входит в абонемент и его владельцы получат уведомление о возможности приобрести, в том числе эксклюзивную продукцию сегодня до 12:00.

«27 марта мы будем представлять эту марку официально и, конечно, в самой Ахтырке», — заявил он.

Стоит отметить, что в этой серии, выпущенные ранее, — «Херсон — это Украина!», «Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель» и «Города Героев. Харьковщина».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
bonv
bonv
22 марта 2024, 10:02
#
«Русский военный корабль, иди на х*й»: ДПСУ хоче зареєструвати фразу як торговельну марку — ЄС проти.
Державна прикордонна служба України хоче зареєструвати як торговельну марку вже всім відому фразу «Русский военный корабль, иди на х*й», яку сказав прикордонник з острова Зміїний на початку повномасштабного вторгнення Росії. Проте, Офіс інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO) проти цього. Про це пише Politico. Брюссельські юристи Андрій Буковнік і Тарас Кульбаба подали заявку на реєстарцію фрази як торговельної марки ще 16 березня 2022 року під іменем солдата, який першим її вимовив. Вони кажуть, що це дало б змогу гарантувати, що ніхто не зможе отримати прибуток від продукції, що містить варіації його фрази. За словами Демченко, на популярності вислову заробляють торговці з «нещирими намірами». Утім, Офіс інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO) повідомив, що фраза не може стати торговельною маркою, бо вона «суперечить загальноприйнятим принципам моралі, оскільки прагне […] отримати фінансову вигоду від того, що загальновизнано вважається трагічною подією».
+
0
bonv
bonv
22 марта 2024, 10:03
#
Вдруге EUIPO відхилив заявку на отримання торговельної марки в грудні 2022 року, однак тоді це вже пояснили тим, що в ній використовуються «вульгарні висловлювання з образливим сексуальним підтекстом». Утретє європейський Офіс інтелектуальної власності відхилив апеляцію юристів, зазначивши, що фраза про російський корабель не має «відмітного характеру», тобто товари чи послуги під цією фразою не можна відрізнити від товарів або послуг іншого походження. «Це свобода вираження поглядів. Якщо в ньому є слово „х*й“, це було зроблено в дуже особливий момент. Ви не можете цензурувати людей у таких ситуаціях», — зауважив Буковнік. Професорка права інтелектуальної власності Стокгольмського університету Елеонора Розаті каже, що ця справа «від самого початку програна». За її словами, фрази, які висловлюють політичну думку як, наприклад, «Je suis Charlie» та «Black Lives Matter», EUIPO відхилятиме, бо вони не мають достатньої розрізняльності. «Ми віримо в справедливість і сподіваємося, що рішення щодо торговельної марки […] буде виваженим і на користь тих, хто героїчно висловив цю фразу», — сказав речник ДПСУ Андрій Демченко.
Хоча адвокати були розчаровані постійними відмовами, Андрій Буковнік і Тарас Кульбаба заявили, що не мають наміру відмовлятися від справи, і в лютому подали ще одну апеляцію.
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