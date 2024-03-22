Укрпочта открыла предпродажу четвертого выпуска почтового набора в героической серии — «Города Героев. Ахтырка». Об этом сообщает пресс-служба компании.
Укрпочта представила почтовый набор «Города Героев. Ахтырка» (фото)
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На почтовой марке изображено разрушенное в результате вражеского удара здание Ахтырского городского совета.
Тираж марки — 1 080 000 экземпляров.
Автор почтового блока, конвертов и штемпеля «Первый день» — художник Владимир Таран.
Где заказать
Предзаказать почтовый набор «Города Героев. Ахтырка» можно по этой ссылке. Его стоимость составляет 110 грн.
По словам главы Укрпочты Игоря Смилянского, эта марка входит в абонемент и его владельцы получат уведомление о возможности приобрести, в том числе эксклюзивную продукцию сегодня до 12:00.
«27 марта мы будем представлять эту марку официально и, конечно, в самой Ахтырке», — заявил он.
Стоит отметить, что в этой серии, выпущенные ранее, — «Херсон — это Украина!», «Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель» и «Города Героев. Харьковщина».
Комментарии - 2
Державна прикордонна служба України хоче зареєструвати як торговельну марку вже всім відому фразу «Русский военный корабль, иди на х*й», яку сказав прикордонник з острова Зміїний на початку повномасштабного вторгнення Росії. Проте, Офіс інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO) проти цього. Про це пише Politico. Брюссельські юристи Андрій Буковнік і Тарас Кульбаба подали заявку на реєстарцію фрази як торговельної марки ще 16 березня 2022 року під іменем солдата, який першим її вимовив. Вони кажуть, що це дало б змогу гарантувати, що ніхто не зможе отримати прибуток від продукції, що містить варіації його фрази. За словами Демченко, на популярності вислову заробляють торговці з «нещирими намірами». Утім, Офіс інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO) повідомив, що фраза не може стати торговельною маркою, бо вона «суперечить загальноприйнятим принципам моралі, оскільки прагне […] отримати фінансову вигоду від того, що загальновизнано вважається трагічною подією».
Хоча адвокати були розчаровані постійними відмовами, Андрій Буковнік і Тарас Кульбаба заявили, що не мають наміру відмовлятися від справи, і в лютому подали ще одну апеляцію.