Укрпочта представила почтовый набор «Города Героев. Ахтырка» (фото)

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На почтовой марке изображено разрушенное в результате вражеского удара здание Ахтырского городского совета.

Тираж марки — 1 080 000 экземпляров.

Автор почтового блока, конвертов и штемпеля «Первый день» — художник Владимир Таран.

Где заказать

Предзаказать почтовый набор «Города Героев. Ахтырка» можно по этой ссылке. Его стоимость составляет 110 грн.

По словам главы Укрпочты Игоря Смилянского, эта марка входит в абонемент и его владельцы получат уведомление о возможности приобрести, в том числе эксклюзивную продукцию сегодня до 12:00.

«27 марта мы будем представлять эту марку официально и, конечно, в самой Ахтырке», — заявил он.

Стоит отметить, что в этой серии, выпущенные ранее, — «Херсон — это Украина!», «Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель» и «Города Героев. Харьковщина».