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21 марта 2024, 17:51 Читати українською

Цены на газ этой зимой упали из-за рекордного потепления в Северном полушарии

Северное полушарие пережило самую теплую зиму за всю историю наблюдений, необычное тепло сосредоточилось вокруг Атлантического бассейна, что повлекло за собой огромный избыток газа и падение цен голубое топливо с октября. Об этом сообщает Reuters.

Северное полушарие пережило самую теплую зиму за всю историю наблюдений, необычное тепло сосредоточилось вокруг Атлантического бассейна, что повлекло за собой огромный избыток газа и падение цен голубое топливо с октября.
Фото: freepik.com

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Согласно данным, собранным Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США (NOAA), температура поверхности суши была на +2,65 градуса выше среднего значения 20 века в период с декабря по февраль.

Рекордная температура зимой 2023/24 гг. побила предыдущие максимумы в +2,44 градуса в 2019/2020 гг. и +2,61 градуса в 2015/16 гг. — также зимы, характеризующиеся избыточными запасами и падением цен на газ.

Глобальное потепление, климатический феномен Эль-Ниньо, сильное положительное Североатлантическое колебание и движущийся к своему 11-летнему пику цикл солнечной активности — все это способствовало чрезвычайному теплу этой зимы.

Северная Америка

Европа привлекла наибольшее внимание из-за сбоя на региональном рынке газа после полномасштабного вторжения россии в Украину, но наиболее аномальная погода наблюдалась в Северной Америке.

Температуры в Северной Америке были на +3,43 градуса выше долгосрочного среднего показателя в период с декабря по февраль.

В Северной Америке наблюдались рекордные аномалии тепла как в декабре (+4,66 градуса), так и в феврале (+3,59 градуса), что привело к сокращению спроса на отопление как на газ, так и газовую электроэнергию.

Запасы газа в США начали отопительный сезон всего на 64 миллиарда кубических футов (1,8 млрд кубометров) выше среднего сезонного значения за предыдущие 10 лет 1 октября.

В конце ноября запасы все еще были всего на 129 млрд кубических футов выше 10-летнего сезонного среднего значения.

Но к концу декабря переизбыток вырос до 307 млрд кубических футов после аномально теплой погоды.

Цены на фьючерсы в США на ближайший месяц в октябре составили в среднем около $3,19 за миллион британских тепловых единиц (около $90 за тысячу кубометров).

К февралю средние цены с поправкой на инфляцию упали до рекордно низкого уровня в $1,80 за миллион британских тепловых единиц (около $50 за тысячу кубометров).

Европа

В Европе также была очень теплая зима с температурой на 2,73 градуса выше долгосрочного среднего показателя, что сделало зиму второй самой теплой за всю историю наблюдений после сезона 2019/20 (+3,32 градуса).

Сильно положительное Североатлантическое колебание направило сильные западные ветры в Северо-Западную Европу, принося из Атлантики много теплого и влажного воздуха.

Температурная аномалия, возможно, не была такой экстремальной, как в Северной Америке, но в сочетании с ценами, значительно превышающими средние показатели до вторжения россии в Украину, этого было достаточно, чтобы до конца февраля покинуть регион с рекордными сезонными запасами.

В октябре европейские фьючерсы на ближайший месяц в среднем составили почти 46 евро за мегаватт-час, но в феврале упали в среднем до 26 евро ($290 за тысячу кубометров).

Потребление газа и падение цен

На долю Северной Америки, Европы и Азии вместе взятых пришлось около двух третей мирового потребления газа в 2022 году. Только на Северную Америку и Европу приходилось 40% мирового потребления, причем большая доля приходится на зимние месяцы из-за спроса на отопление.

Таким образом, исключительное потепление вокруг Атлантического бассейна зимой 2023/24 года произошло именно в том районе, что максимально повлияло на потребление газа, его запасы и цены.

Когда историки задаются вопросом, почему полномасштабное вторжение россии в Украину и введенные ответные санкции не привели к дефициту и более серьезному и длительному скачку цен, они, скорее всего, ссылаются на чрезвычайно теплые зимы как в 2022/23, так и в 2023/24. годах, а не в политических действиях как основной причине.

Зимой 2023/24 года европейским потребителям газа очень повезло, и они увидели нормализацию цен. И наоборот, производители Северной Америки оказались в глубоком спаде, поскольку они вовсю пытаются продавать на рынке, переполненном слишком большим количеством газа.

Однако следующая зима, скорее всего, будет холоднее в Северной Америке и Европе.

Между тем, более низкие цены приведут к замедлению роста производства в Соединенных Штатах или его отсутствию, что должно привести к постепенному усилению рынка в течение следующих 12 месяцев.

Источник: Минфин
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