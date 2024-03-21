Аргентинцы покупают BTC вместо долларов для борьбы с инфляцией

Объем покупок биткоинов за неделю в Аргентине вырос до максимального за 20 месяцев, так как этот актив считается привлекательным средством защиты от инфляции в стране, составляющей 276%, пишет Business Insider.

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Доллар теряет привлекательность

На фоне стремительного роста BTC доллар потерял привлекательность среди аргентинцев, а национальная валюта страны — песо, — наоборот, укрепилась.

За первую неделю марта количество еженедельных покупок биткоинов выросло до 34 700, что вдвое превышает уровень в начале февраля. Между тем, сам токен также резко подскочил на целых 73% с начала года и достиг рекордной отметки более $73 000.

Токен стал привлекательным средством хеджирования в Аргентине, где инфляция остается на уровне 276%.

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Прежде доллар был источником дохода для страны, когда экономические проблемы резко снизили стоимость песо, и получил широкое распространение — от аренды жилья на платформе Airbnb до зарплат в компаниях.

Однако песо укрепился на 10%, что снизило привлекательность доллара.