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21 марта 2024, 16:16 Читати українською

Цены на золото достигли рекордного уровня после заседания ФРС

Мировые цены на золото выросли до рекордного уровня, поскольку доллар США и доходность облигаций снизились после того, как Федеральная резервная система заявила о планах дальнейшего снижения ставок в этом году, несмотря на высокую инфляцию. Об этом пишет Reuters.

Мировые цены на золото выросли до рекордного уровня, поскольку доллар США и доходность облигаций снизились после того, как Федеральная резервная система заявила о планах дальнейшего снижения ставок в этом году, несмотря на высокую инфляцию.

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Как изменилась цена

В частности, сейчас спотовое золото подорожало на 1,1% до $2209,65 за унцию по достижении во время сессии рекордного максимума в $2222,39.

Фьючерсы на золото в США выросли на 2,4% до $2212,4.

«Рост был начат вчерашними комментариями Федеральной резервной системы, фактически подтвердившими их намерение со временем начать снижать процентные ставки в США», — сказал аналитик Julius Baer Карстен Менке.

Читайте: ФРС сохранил ключевую ставку без изменений: чему обрадовались инвесторы

Накануне Федрезерв сохранил процентные ставки на прежнем уровне, заявив, что рассчитывает снизить их на 0,75% до конца 2024 года.

По словам главы ФРС Джерома Пауелла, недавние высокие показатели инфляции не изменили основного предположения о медленном ослаблении ценового давления в США.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Criptor82
Criptor82
21 марта 2024, 17:50
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Малувато, треба більше :) а ще краще ракета на 3000
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