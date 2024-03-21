Цены на золото достигли рекордного уровня после заседания ФРС

Мировые цены на золото выросли до рекордного уровня, поскольку доллар США и доходность облигаций снизились после того, как Федеральная резервная система заявила о планах дальнейшего снижения ставок в этом году, несмотря на высокую инфляцию. Об этом пишет Reuters.

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Как изменилась цена

В частности, сейчас спотовое золото подорожало на 1,1% до $2209,65 за унцию по достижении во время сессии рекордного максимума в $2222,39.

Фьючерсы на золото в США выросли на 2,4% до $2212,4.

«Рост был начат вчерашними комментариями Федеральной резервной системы, фактически подтвердившими их намерение со временем начать снижать процентные ставки в США», — сказал аналитик Julius Baer Карстен Менке.

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Накануне Федрезерв сохранил процентные ставки на прежнем уровне, заявив, что рассчитывает снизить их на 0,75% до конца 2024 года.