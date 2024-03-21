Регулирование криптовалют стало частью плана реформ Ukraine Facility на 50 млрд евро

Украина утвердила и передала Еврокомиссии план для программы Ukraine Facility, направленный на поддержку нашей страны в период с 2024 по 2027 год. Среди прочего в документе упоминаются виртуальные активы и необходимые меры по регулированию этого сектора, пишет Incrypted.

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План для программы Ukraine Facility — это, согласно сайту КМУ, перечень мер и поправок, которые Украина должна выполнить для получения финансовой помощи в размере €50 млрд.

В документе перечислено 69 направлений реформ с более чем 150 индикаторами. Они направлены на структурные изменения в энергетическом секторе, судебной системе, механизме борьбы с коррупцией, финансовых потоках и многое другое.

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Среди прочего план затрагивает также и сектор виртуальных активов.