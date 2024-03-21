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21 марта 2024, 10:47 Читати українською

ФРС повысила прогноз роста ВВП США на 2024 год до 2,1%

Федеральная резервная система повысила прогноз роста экономики США на 2024 год до 2,1% с ожидавшихся в декабре 1,4%.

Федеральная резервная система повысила прогноз роста экономики США на 2024 год до 2,1% с ожидавшихся в декабре 1,4%.►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПрогноз ФРСАмериканский ЦБ также улучшил прогноз роста ВВП страны на 2025 год — до 2% с 1,8%, на 2026 год — до 2% с 1,9%.
Фото:

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Прогноз ФРС

Американский ЦБ также улучшил прогноз роста ВВП страны на 2025 год — до 2% с 1,8%, на 2026 год — до 2% с 1,9%.

Прогноз Федрезерва в отношении инфляции (индекс PCE) на текущий год сохранен на уровне 2,4%, на 2025 год — повышен до 2,2% с 2,1%, на 2026 год — оставлен на уровне 2%.

Прогноз безработицы в США на 2024 год понижен до 4% с 4,1%, на 2025 год — оставлен на уровне 4,1%, на 2026 год — уменьшен до 4% с 4,1%.

Читайте: ФРС сохранила ключевую ставку на уровне 5,25−5,5%

Что будет со ставкой

Американский ЦБ сохранил базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25−5,5% годовых по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания.

Медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что базовая процентная ставка к концу 2024 года составит 4,6%, то есть, будет понижена на 75 базисных пунктов (б.п) с текущего уровня. Этот прогноз не изменился по сравнению с декабрем.

При этом медианный прогноз на конец 2025 года теперь предполагает, что ставка будет составлять 3,9% (3,6% в декабре), на конец 2026 года — 3,1% (2,9% в декабре).

Опубликованный по итогам мартовского заседания точечный график прогнозов (dot plot) — диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав Федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок, показывает, что 10 из 19 руководителей американского ЦБ ожидают снижения ставки в 2024 году по крайней мере на 75 б.п. Один из руководителей ФРС полагает, что ставка будет уменьшена на 100 б.п. против пятерых в декабре.

Двое из руководителей Федрезерва полагают, что ставка останется на текущем уровне в 2024 году.

Источник: Минфин
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