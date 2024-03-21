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21 марта 2024, 9:26 Читати українською

Индийская компания Reliance Industries отказалась принимать российскую нефть

Индийская компания Reliance Industries не будет покупать российскую нефть, загруженную на танкеры «Совкомфлота», после недавних санкций США. Об этом сообщает Reuters.

Индийская компания Reliance Industries не будет покупать российскую нефть, загруженную на танкеры «Совкомфлота», после недавних санкций США.

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Проблема с экспортом

Такое развитие событий усугубляет проблемы экспорта нефти для россии, поскольку ее нефтяные компании могут предстать перед трудностями в поиске судов для продажи излишков нефти после недавних атак украинских дронов на государственные нефтеперерабатывающие заводы.

Российские компании уже испытывают трудности со сбором платежей за экспорт нефти из-за банковских ограничений.

Читайте: Индия с осторожностью относится к контрактам на нефть с россии

США ввели масштабные санкции против россии после ее вторжения в Украину два года назад. В феврале США ввели санкции в отношении «Совкомфлота» и 14 нефтяных танкеров, занимающихся транспортировкой российской нефти.

Reliance, крупный покупатель российской нефти марки «Юралс», потребовал, чтобы новые партии нефти не доставлялись танкерами, которые эксплуатирует «Совкомфлот». Reliance Industries является оператором крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса.

Все больше индийских нефтеперерабатывающих предприятий планируют отказаться от использования судов «Совкомфлота», что может повлиять на импорт российской нефти в Индию и оставить рф с меньшим количеством рынков сбыта для размещения ее флагманского продукта.

Источник: Минфин
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