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Проблема с экспортом

Такое развитие событий усугубляет проблемы экспорта нефти для россии, поскольку ее нефтяные компании могут предстать перед трудностями в поиске судов для продажи излишков нефти после недавних атак украинских дронов на государственные нефтеперерабатывающие заводы.

Российские компании уже испытывают трудности со сбором платежей за экспорт нефти из-за банковских ограничений.

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США ввели масштабные санкции против россии после ее вторжения в Украину два года назад. В феврале США ввели санкции в отношении «Совкомфлота» и 14 нефтяных танкеров, занимающихся транспортировкой российской нефти.

Reliance, крупный покупатель российской нефти марки «Юралс», потребовал, чтобы новые партии нефти не доставлялись танкерами, которые эксплуатирует «Совкомфлот». Reliance Industries является оператором крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса.

Все больше индийских нефтеперерабатывающих предприятий планируют отказаться от использования судов «Совкомфлота», что может повлиять на импорт российской нефти в Индию и оставить рф с меньшим количеством рынков сбыта для размещения ее флагманского продукта.