Украина обсуждает возможность использования российских замороженных активов в качестве залога для выпуска евробондов

Украина обсуждает возможность использования замороженных российских активов в качестве залога для выпуска своих евробондов. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире национального телемарафона, сообщает Интерфакс-Украина.

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«Дискуссия очень тяжелая. Не существует международной юридической рамки. На сегодняшний день пока нет политического единства. Но мы работаем и настаиваем, дали несколько предложений», — сказал Шмыгаль.

В частности, речь идет о создании международного компенсационного инструмента в составе Международного фонда, Международного реестра убытков и Международной компенсационной комиссии.

«Также обсуждаем предложение министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерон по использованию российских замороженных активов в качестве залога для того, чтобы Украина под этот залог могла выпустить свои евробонды и получить под них бюджетное финансирование.

Это тоже приемлемый для нас путь. Этот залог будет бессрочный, беспроцентный, поэтому мы сможем привлечь те же средства. Но формально это будет не конфискация активов, а бесконечный залог, пока Россия не возместит эти средства", — заявил премьер.

По словам Шмыгаля, в первую очередь Украина настаивает на том, чтобы все суверенные активы России объемом примерно $300 млрд были конфискованы и переданы Украине для восстановления и покрытия других потребностей, в том числе и военных.

Напомним

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что сумма, которая может быть получена от доходов замороженных российских активов, может составить около 3 млрд евро в год. Деньги пойдут на военную и гражданскую поддержку Украины.