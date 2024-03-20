Седьмой год подряд Финляндия занимает место самой счастливой страны мира, свидетельствует ежегодный отчет World Happiness Report 2024, пишет Лига.
Финляндия седьмой год занимает место самой счастливой страны мира. Украина — 105 место
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Рейтинг самых счастливых стран
Второе и третье место заняли Дания и Исландия соответственно.
Сравнивая данные рейтинга 2023 из первой двадцатки самых счастливых стран мира исчезли США и Германия, их места заняли Коста-Рика и Кувейт они в этом году заняли 12 и 13 места.
Постоянное сближение уровней счастья между двумя сторонами Европы привело к тому, что в прошлом году Чехия и Литва вошли в первую двадцатку заняв 18 и 19 места, к ним почти присоединилась Словения, которая на 21-м месте.
В рейтинг World Happiness Report 2024 больше не входит ни одна крупнейшая страна.
В первой десятке стран только Нидерланды и Австралия имеют более 15 миллионов населения. А из двадцатки первых население более 30 миллионов имеют Канада и Великобритания.
Украина по сравнению с прошлым годом опустилась в рейтинге. По отчету 2023 Украина держалась на 92 месте, сейчас она занимает 105 место среди счастливых стран мира.
Наибольший уровень счастья за год вырос в Сербии, Болгарии и Латвии. В целом Центральная и Восточная Европа имели наибольший рост, одинаковый для всех возрастов.
Последнее, 143-е место, традиционно занимает Афганистан.
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Про це свідчать результати свіжої Всесвітньої доповіді щастя (World Happieness Report), складеної на основі відчуттів жителів різних країн за трирічний період (2020−2022 проти 2021−2023 років).
Реформи повністю провалені. Корупція неймовірно велика і це під час війни. Обіцянками на телемарафонах загодовують. Тому і недовіра до влади росте. Жити стало явно не краще… а набагато гірше.
«Війну закінчу за один рік, а якщо ні, то буде інший президент», — грався, як з вогнем, Зеленський болючою темою в запалі передвиборчої риторики.
Зеленський очолює державу вже 5 років, а кінця війні й не видно. Гірше ж точно не буде (с)
І загалом, Зеленський перед виборами надавав стільки обіцянок…, зе-електорат йому абсолютно все це пригадає.
Налітай зе-електорат відволікаючою темою: А от Порошенко:)))
Затупив, буває.
В тебе манера спілкування чат боту
«Так, у 2015 році Україна перебувала на 111 місці у рейтингу щастя, у якому взяли участь мешканці 158 країн.
Після цього упродовж трьох років Україна втрачала свої позиції. У 2016-му вона була на 123 місці, у 2017-му на 132, а у 2018-му опустилася аж до 138 місця.
І лише з 2019 року результати опитування стали покращуватись, і українці почали підніматися у рейтингу. Тоді Україна повернула собі п’ять позицій та опинилася на 133 місці. Лідерами рейтингу були Фінляндія, Данія та Норвегія.»
https://www.slovoidilo.ua/2023/08/18/infografika/suspilstvo/yak-zminyuyetsya-misce-ukrayiny-shhorichnomu-rejtynhu-shhastya
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За крок від дефолту за зовнішніми боргами… Гірше ж точно не буде? © Спочатку розказують, що гірше точно не буде, а тепер пояснюють чому стало гірше. Брехня, нахабна брехня й зе-статистика. © телемарафон…
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Зе-влада очолила антирейтинг якості життя українців.
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