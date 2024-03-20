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20 марта 2024, 13:44 Читати українською

Финляндия седьмой год занимает место самой счастливой страны мира. Украина — 105 место

Седьмой год подряд Финляндия занимает место самой счастливой страны мира, свидетельствует ежегодный отчет World Happiness Report 2024, пишет Лига.

Седьмой год подряд Финляндия занимает место самой счастливой страны мира, свидетельствует ежегодный отчет World Happiness Report 2024, пишет Лига.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиРейтинг самых счастливых странВторое и третье место заняли Дания и Исландия соответственно.
Фото: depositphotos

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Рейтинг самых счастливых стран

Второе и третье место заняли Дания и Исландия соответственно.

Сравнивая данные рейтинга 2023 из первой двадцатки самых счастливых стран мира исчезли США и Германия, их места заняли Коста-Рика и Кувейт они в этом году заняли 12 и 13 места.

Постоянное сближение уровней счастья между двумя сторонами Европы привело к тому, что в прошлом году Чехия и Литва вошли в первую двадцатку заняв 18 и 19 места, к ним почти присоединилась Словения, которая на 21-м месте.

В рейтинг World Happiness Report 2024 больше не входит ни одна крупнейшая страна.

В первой десятке стран только Нидерланды и Австралия имеют более 15 миллионов населения. А из двадцатки первых население более 30 миллионов имеют Канада и Великобритания.

Украина по сравнению с прошлым годом опустилась в рейтинге. По отчету 2023 Украина держалась на 92 месте, сейчас она занимает 105 место среди счастливых стран мира.

Наибольший уровень счастья за год вырос в Сербии, Болгарии и Латвии. В целом Центральная и Восточная Европа имели наибольший рост, одинаковый для всех возрастов.

Последнее, 143-е место, традиционно занимает Афганистан.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 9

+
+15
bonv
bonv
20 марта 2024, 14:23
#
За минулий рік Україна опустилася з 92-ї на 105-ту сходинку у світовому рейтингу щастя.
Про це свідчать результати свіжої Всесвітньої доповіді щастя (World Happieness Report), складеної на основі відчуттів жителів різних країн за трирічний період (2020−2022 проти 2021−2023 років).
Реформи повністю провалені. Корупція неймовірно велика і це під час війни. Обіцянками на телемарафонах загодовують. Тому і недовіра до влади росте. Жити стало явно не краще… а набагато гірше.
+
0
Viktorgugo
Viktorgugo
20 марта 2024, 14:49
#
Тіп, я хз чи ти в курсі, але в 22 році на нас рф напала. Думаю причина в цьому
+
+15
bonv
bonv
20 марта 2024, 15:01
#
Не в 2014 році напала?
«Війну закінчу за один рік, а якщо ні, то буде інший президент», — грався, як з вогнем, Зеленський болючою темою в запалі передвиборчої риторики.
Зеленський очолює державу вже 5 років, а кінця війні й не видно. Гірше ж точно не буде (с)
І загалом, Зеленський перед виборами надавав стільки обіцянок…, зе-електорат йому абсолютно все це пригадає.
Налітай зе-електорат відволікаючою темою: А от Порошенко:)))
+
0
Viktorgugo
Viktorgugo
20 марта 2024, 15:30
#
Ага, тепер зрозуміло, чому на твої коментарі переважно ніхто не відповідає.
Затупив, буває.
В тебе манера спілкування чат боту
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0
bonv
bonv
20 марта 2024, 15:47
#
Просто надоїдає відповідати одне і теж проплаченій зе-ботві:) От і копіюю для ***…
+
0
Viktorgugo
Viktorgugo
20 марта 2024, 15:56
#
Ладно, щоб ти сильно не зазнавався, зроблю тебе наостанок по красоті і побіжу за проплатою)

«Так, у 2015 році Україна перебувала на 111 місці у рейтингу щастя, у якому взяли участь мешканці 158 країн.

Після цього упродовж трьох років Україна втрачала свої позиції. У 2016-му вона була на 123 місці, у 2017-му на 132, а у 2018-му опустилася аж до 138 місця.

І лише з 2019 року результати опитування стали покращуватись, і українці почали підніматися у рейтингу. Тоді Україна повернула собі п’ять позицій та опинилася на 133 місці. Лідерами рейтингу були Фінляндія, Данія та Норвегія.»
https://www.slovoidilo.ua/2023/08/18/infografika/suspilstvo/yak-zminyuyetsya-misce-ukrayiny-shhorichnomu-rejtynhu-shhastya
+
0
bonv
bonv
20 марта 2024, 16:24
#
«Когда меня избрали президентом, Украина была на грани банкротства, 80% банков в системе не функционировали. ВВП — минус 14%. Инфляция — 49%. Золотовалютный резерв — 5 млрд, обязательства по выплатам 7 млрд. Никто не верил, что Украина выживет. Но прошло 5 лет и мы имеем большие изменения», — подчеркнул Порошенко.
***
За даними демографів У 2023 році близько 67% українців опинились за межею бідності.
***
За крок від дефолту за зовнішніми боргами… Гірше ж точно не буде? © Спочатку розказують, що гірше точно не буде, а тепер пояснюють чому стало гірше. Брехня, нахабна брехня й зе-статистика. © телемарафон…
***
Реальна зарплата українців минулого 2023 року знову скоротилася — приблизно на 5%. Ось факт!
Зе-влада очолила антирейтинг якості життя українців.
***
Колись нелох висміював з кварталом95 попередню владу за співпрацю з МВФ. Членом по роялю… А тепер сам бігає з простягнутою рукою Дайте-дайте, не минайте…
***
Порошенко залишив з боргом у $78,23 млрд. а зараз? $145,3 млрд на 31 січня. І темпи росту вражаючі…
***
От тобі і «удєлалсі зе****»…

+
0
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
20 марта 2024, 14:54
#
105 місце ще нормально
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0
Moonlighter
Moonlighter
20 марта 2024, 15:25
#
Австралия, Финляндия и Дания входят в топ 3 самых пьющих наций. Наверное рейтинг счастья как-то коррелируется с этой информацией.
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