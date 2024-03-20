Финляндия седьмой год занимает место самой счастливой страны мира. Украина — 105 место

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Рейтинг самых счастливых стран

Второе и третье место заняли Дания и Исландия соответственно.

Сравнивая данные рейтинга 2023 из первой двадцатки самых счастливых стран мира исчезли США и Германия, их места заняли Коста-Рика и Кувейт они в этом году заняли 12 и 13 места.

Постоянное сближение уровней счастья между двумя сторонами Европы привело к тому, что в прошлом году Чехия и Литва вошли в первую двадцатку заняв 18 и 19 места, к ним почти присоединилась Словения, которая на 21-м месте.

В рейтинг World Happiness Report 2024 больше не входит ни одна крупнейшая страна.

В первой десятке стран только Нидерланды и Австралия имеют более 15 миллионов населения. А из двадцатки первых население более 30 миллионов имеют Канада и Великобритания.

Украина по сравнению с прошлым годом опустилась в рейтинге. По отчету 2023 Украина держалась на 92 месте, сейчас она занимает 105 место среди счастливых стран мира.

Наибольший уровень счастья за год вырос в Сербии, Болгарии и Латвии. В целом Центральная и Восточная Европа имели наибольший рост, одинаковый для всех возрастов.

Последнее, 143-е место, традиционно занимает Афганистан.