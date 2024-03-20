Названы мировые лидеры по автопродажам в 2023 году

В рейтинге World Car Group в 2023 году доминирует Toyota Group, рост продаж которой составляет 4,6%. Об этом сообщает focus2move.

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В 2023 году лидером стала Toyota Group, продавшая 10,8 млн автомобилей (+4,6%), сохранив значительное преимущество над всеми остальными.

Второй была Volkswagen Group с 8,8 млн продаж (+10,9%), резко выросших в Америке (+16,6%) и Европе (+20,3%).

Hyundai-Kia занимает 3 место, сообщая о 7,1 млн продаж и росте продаж на 3,9%. Этот рост был поддержан ростом продаж в Америке (+7,9%) и Азии (+6,3%).

На 4-м месте Renault Nissan Alliance — 6,9 млн продаж (+5,8%). Борьба в Азии (-15,3%) и Африке (-8,8%) компенсируется ростом в обеих Америках (+22,2%) и Европе (+18,0%).

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Stellantis сохраняет пятое место с 6,5 млн продаж (+3,2%). Он потерял существенные продажи в Азии (-13,3%), в то время как сообщалось о росте в Европе (+12,5%).

На шестом месте General Motors с 6,2 млн продаж (+3,3%)

На 7 месте Honda Motor с 4,1 млн продаж (+4,2%)

Восьмое место за Ford с 3,9 млн проданных единиц (+4,5%).

На 9 месте Suzuki с 3,05 млн продаж умеренно упала (-0,2%).

На 10 месте BYD — поднявшись на 3 позиции — с 2,6 млн продаж (+46,3%). Китайская группа достигла лучших результатов, чем Tesla, хотя она все еще продает многие автомобили с двигателем внутреннего сгорания.

Исследование

В отчете использовались данные о регистрации авто из Глобальной базы данных, принадлежащей команде focus2move, отслеживающей регистрацию в 159 странах.