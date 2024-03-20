Биткоин опустился ниже $61 000, пенсионный фонд Японии интересуется инвестициями в BTC: что нового на рынке

Курс биткоина в моменте опустился ниже $61 000

Утром 20 марта цена первой криптовалюты в моменте упала до $60 976. Впоследствии курс биткоина пошел вверх. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

На момент написания новости цена актива составляет $62 790. За сутки биткоин потерял 2,49%, за неделю — почти 14%. При этом 14 марта биткоин достиг максимума в $73 803, установив новый рекорд.

Стоит отметить, что среди криптовалют с наибольшей капитализацией за неделю больше потеряли в цене:

Dogecoin (-23,6%), стоимость актива сейчас составляет $0,13;

Ethereum (-20,96%), стоимость актива сейчас составляет $3 201;

Cardano (-20,38%), стоимость актива сейчас составляет $0,60.

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SEC запросила дополнительные $158 миллионов для контроля крипторынка

В марте 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обратилась в Конгресс с просьбой выделить дополнительные $158 млн из федерального бюджета. Эти средства пойдут на «решение ряда вопросов, в том числе регулирование рынка криптовалют».

В своем заявлении глава SEC Гэри Генслер назвал криптоиндустрию «Диким Западом». Регулятор планирует направить часть средств на поиск новых сотрудников. Кроме того, они пойдут на финансирование исков, с которыми сталкивается агентство.

«Все время мы наблюдали за „Диким Западом криптовалютного рынка“, который переполнен несоблюдением требований, а инвесторы подвергались рискам со спекулятивным классом активов», — заявил Генслер.

Согласно документу, общий бюджет SEC на 2024 год составляет $2,436 млрд. Для дальнейшей деятельности организации в 2025 году регулятор запросил $2,594 млрд.

«Технологии быстро трансформируют наши рынки и бизнес-модели. Произошли динамические изменения в коммуникациях с инвесторами, от форумов Reddit до влиятельных со знаменитостями», — отметил глава SEC.

По словам Генслера, в связи с этими изменениями вероятность совершения правонарушений значительно выросла. Он сравнил SEC с сотрудником полиции, который должен быть в состоянии противостоять сопернику.

Согласно отчету, в 2024 году агентство планирует расширить штат до 5473 сотрудников. Целевой показатель на 2025 год предусматривает 5621 рабочее место.

Кроме того, отдел экспертизы регулятора планирует дополнительно создать 23 поста, чтобы укрепить способность справляться с критическими рисками, связанными с криптоактивами и новыми финансовыми технологиями.

Пенсионный фонд Японии рассматривает возможность инвестиций в биткоин

Государственный пенсионный фонд Японии (GPIF) занялся изучением информации о низколиквидных активах в рамках стратегии по диверсификации портфеля.

19 марта 2024 года GPIF заявил, что намерен собрать дополнительные сведения о биткоине, золоте и сельскохозяйственных угодьях. По заявлению фонда, инициатива является частью пятилетнего исследования инвестиций в ответ на экономические и социальные изменения, а также стремительный рост технологий.

Согласно документу, GPIF ищет базовую информацию об активах, включая академические исследования, аналитические инструменты и индексы, примеры инвестиций и варианты включения в портфель пенсионных фондов.

Отметим, в документе речь не идет о прямых инвестициях в цифровые активы. Инициатива находится в стадии сбора данных перед обсуждением и оценкой рисков.

Сообщается, что GPIF инвестирует в государственные ценные бумаги, иностранные облигации и акции, недвижимость и инфраструктуру.

Такие пенсионные фонды как Houston Firefighters и Национальная пенсионная служба Южной Кореи инвестируют в биткоин и другие цифровые активы.

По данным Bloomberg, GPIF является крупнейшим в мире пенсионным фондом. В управлении организации находятся активы в размере $1,4 трлн. Основатель компании Morgan Creek Digital Энтони Помплиано неоднократно называл криптовалюту одной из лучших инвестиций для пенсионных фондов.

Binance призвала прайм-брокеров усилить проверку клиентов — Bloomberg

Криптовалютная биржа Binance попросила своих прайм-брокеров усилить комплаенс-проверки для американских клиентов во избежание взаимодействия с ними. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

В ноябре 2023 года платформа урегулировала претензии Минюста США, согласившись выплатить $4,3 млрд.

Согласно собеседникам издания, после заключения соглашения Binance потребовала от партнеров типа FalconX и Hidden Road собирать гораздо больше информации о клиентах из Соединенных Штатов. Данные включали адреса проживания и работы, а также подтверждали третью сторону.

Параллельно биржа ужесточила требования для листинга новых активов.

«Binance полностью привержена комплаенсу и раскрывает, как оценивает конечных пользователей, желающих получить доступ к платформе», — прокомментировали в компании.

По данным CCData, доля биржи в спотовой криптоторговле обрушилась на фоне юридических проблем примерно с 60% до 30%. К марту показатель возобновился до 40%.

Этому во многом способствовало ралли рынка, а также опережающий рост котировок BNB. Монета биржи с начала года прибавила в цене 80%, опередив по темпам биткоин.

Джастин д'Анетан из Keyrock сравнил Binance с крупными международными банками, которые «платят штрафы за подобные ошибки, ужесточают требования и идут дальше».

«Вероятно, нативные криптоинвесторы и даже новые участники рынка осознают, что нарушения комплаенса или KYC-процедур реально не затрагивают хорошо функционирующую платформу, ее платежеспособность и ликвидность», — заявил эксперт.