Сенат Канады одобрил законопроект в последнем чтении. Об этом говорится на странице Сената Канады Х.
Канада одобрила обновленное соглашение о свободной торговле с Украиной
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что известно
Как отмечается на сайте Сената, в Палате общин соглашение прошло первое чтение 17 октября. В Сенате законопроект прошел 6 февраля 2024 года, и сегодня он прошел последнее чтение.
Соглашение еще должна ратифицировать Украина.
Ее Excellency @GGCanada has granted Royal Assent to Bill #C57 , который будет действовать один из @HoCChamber был bead advised: https://t.co/ulFZAdw97l #SenCA #CdnPoli pic.twitter.com/ohS4rhrCGP— Senate of Canada (@SenateCA) March 19, 2024
Читайте: Украина и Канада подписали обновленное соглашение о свободной торговле
Соглашение о свободной торговле
Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой было подписано еще в 2017 году и позволяло странам отменить или снизить пошлины на большинство товарных позиций.
В сентябре прошлого года во время визита в Оттаву президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо подписали обновленное соглашение, охватывающее теперь не только торговлю товарами, но и услугами, инвестициями и телекоммуникациями.
Комментарии