Канада одобрила обновленное соглашение о свободной торговле с Украиной

Что известно

Как отмечается на сайте Сената, в Палате общин соглашение прошло первое чтение 17 октября. В Сенате законопроект прошел 6 февраля 2024 года, и сегодня он прошел последнее чтение.

Соглашение еще должна ратифицировать Украина.

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Соглашение о свободной торговле

Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой было подписано еще в 2017 году и позволяло странам отменить или снизить пошлины на большинство товарных позиций.

В сентябре прошлого года во время визита в Оттаву президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо подписали обновленное соглашение, охватывающее теперь не только торговлю товарами, но и услугами, инвестициями и телекоммуникациями.