Дубайские банки начали сворачивать бизнес с россиянами под давлением санкций США

Дубайские банки начали сворачивать бизнес с россиянами. В частности, главный государственный банк Дубая — Emirates NBD — закрыл российское подразделение и многие российские счета под давлением санкций США. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, пишет Forbes.

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Что известно

Emirates NBD закрыло российское подразделение и многие российские счета, рассказали изданию представители финансового сектора в Эмиратах и другие люди, знакомые с ситуацией.

В частности, под удар попали фирмы азербайджанца Этибара Джамаледдина оглы Эййуба, занимающиеся торговлей российской нефтью и ее перевозкой. Эййуб, живущий в Москве, по-прежнему работавший в компании Coral Energy из ОАЭ, после начала войны в Украине быстро сформировал сеть компаний, зарегистрированных в Гонконге и Дубае. На них записаны преимущественно старые танкеры, перевозящие большие объемы российской нефти, говорится в расследовании WSJ.

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В сеть Эййуба входит не менее пяти фирм. В 2023 году, по подсчетам Киевской школы экономики, они экспортировали из россии нефти и нефтепродуктов минимум на $33 млрд — примерно пятую часть всей российской нефти.

Emirates NBD также закрыл счета производителя удобрений «Уралкалий» и бизнесмена Ивана Таврина, долгие годы работавшего в телекоммуникационном и медиасекторах, а после начала войны стал скупать бизнес зарубежных компаний, идущих из россии. В декабре 2023 года США ввели санкции против Таврина.

Помимо Emirates NBD работу с россиянами начало сворачивать дубайское отделение египетского госбанка Banque Misr, рассказали источники WSJ.

Напомним

После введения западных санкций за вторжение в Украину Дубай стал одним из главных каналов связи с внешним миром для российского бизнеса и олигархов.

Emirates NBD начал обслуживать торговлю российской нефтью в больших объемах и открыл подразделение по работе с состоятельными россиянами, которые ищут убежища для своих капиталов.

Но в последние месяцы США начали оказывать сильное давление на ОАЭ.