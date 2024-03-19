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19 марта 2024, 18:52 Читати українською

Резидентами «Дія.City» стали 900 компаний

Уже 900 компаний стали резидентами «Дія.City». Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Уже 900 компаний стали резидентами «Дія.

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Кто стал новым резидентом

Beholder — украинский ИИ-стартап, разрабатывающий набор нейросетей для поиска полезных ископаемых. Всего неделю назад они привлекли почти $1 миллион инвестиций от европейского фонда InnoEnergy с фокусом на энергетику.

Ukrspecsystems — производитель БПЛА, авиационных систем и военного оборудования. Известны своими беспилотниками SHARK и MINI SHARK, высоко оценивающими украинские военные. В свои разработки компания интегрирует ИИ. Это позволяет более точно нацеливать и усовершенствовать распознавание изображений в режиме реального времени.

Читайте: За 2 года резиденты Действие.City уплатили 8,5 млрд грн налогов

Silvaco — американская компания, предоставляющая инструменты автоматизации электронных схем для полупроводников. Компания присутствует в Северной Америке, Европе, Японии и Азии.

Habitat — студия, разрабатывающая цифровые продукты, в частности, веб- и графическим дизайном, а также разработкой брендов. В прошлом году они создали приложение для итальянского дома моды Fendi.

Kava Gaming — компания, предоставляющая аутсорс-решения для gamedev-индустрии. В их портфеле — 700+ успешно запущенных проектов, более 3 тысяч закрытых заказов и 1,5 тысячи удовлетворенных клиентов. Среди самых успешных проектов — 2D- и 3D-графика для игры World of Tanks Blitz.

Что такое «Действие.City»

«Дія.City» — правовой режим для IT, предусматривающий специальные условия налогообложения для юридических лиц — резидентов «Дія.City».

из-за войны Минцифры упростило критерии резидентства. В частности, резидентам «Дія.City» не нужно представлять отчет о соответствии и независимом аудиторском заключении до 1 января года, следующего за мирным годом.

Во время военного положения компании не будут лишать статуса резидентов «Дія.City», даже если они не будут отвечать критериям: количество сотрудников, средняя зарплата и т. д. Это касается как действующих резидентов, так и компаний, стремящихся присоединиться к спецрежиму. В то же время, налоговые условия «Дія.City» остаются неизменными.

Источник: Минфин
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