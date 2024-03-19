Резидентами «Дія.City» стали 900 компаний

Уже 900 компаний стали резидентами «Дія.City». Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

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Кто стал новым резидентом

Beholder — украинский ИИ-стартап, разрабатывающий набор нейросетей для поиска полезных ископаемых. Всего неделю назад они привлекли почти $1 миллион инвестиций от европейского фонда InnoEnergy с фокусом на энергетику.

Ukrspecsystems — производитель БПЛА, авиационных систем и военного оборудования. Известны своими беспилотниками SHARK и MINI SHARK, высоко оценивающими украинские военные. В свои разработки компания интегрирует ИИ. Это позволяет более точно нацеливать и усовершенствовать распознавание изображений в режиме реального времени.

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