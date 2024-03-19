Украинцы уже приобрели облигации NovaPay на 200 миллионов гривен

Собственные ценные бумаги NovaPay приобрели уже 500 клиентов на 200 млн грн. Об этом говорится в сообщении компании.

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«NovaPay стал первой частной компанией в Украине, которая в военное время выпустила корпоративные облигации с публичным предложением. В то же время, NovaPay первым на рынке ввел возможность купить собственные ценные бумаги через свое мобильное приложение. У облигаций NovaPay — выгодная доходность, это достойная альтернатива депозитам и возможность разнообразить направления инвестиций, — комментирует Игорь Приходько, финансовый директор NovaPay. — Выбор каждого клиента, который приобрел облигации — очень ценен для нас, ведь это показатель доверия к компании».

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Как приобрести

В мобильном приложении ценные бумаги можно легко приобрести за несколько минут и несколько кликов. Для этого необходимо:

зарегистрироваться в приложении NovaPay;

на главном экране выбрать раздел «Накопление» и нажать «Купить облигации»;

выбрать условия: срок (от 1 до 12 месяцев), сумму инвестиций (от 1000 грн). Доход будет зависеть от срока и составлять 18% годовых;

подтвердить заявку, подписать документы с помощью Дия. Подписи и оплатить облигации. Когда процесс покупки завершится, клиент получит push-уведомление.

В приложении можно сразу проверить размер прогнозируемого дохода, который будет выплачен на карточку по истечении срока действия соглашения о покупке облигаций — так же как клиенты получают выплату процентов по депозитам.

Напомним

В декабре 2023 года NovaPay первым среди небанковских финансовых учреждений представил мобильное приложение, в котором доступны все привычные операции с деньгами, а также 20% выгоды, которые можно использовать для оплаты услуг доставки и комиссии по наложению Новой почты.