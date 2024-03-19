В этом году отопительный сезон в Украине может завершиться в конце марта из-за плюсовой температуры воздуха. Об этом заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев в интервью изданию Le Figaro.
Отопительный сезон в Украине может завершиться досрочно — Нафтогаз
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«Обычно отопительный сезон заканчивается 15 апреля, но в этом году, учитывая плюсовую температуру, это произойдет в конце марта», — сказал Чернышев.
По его словам, Украина спокойно пережила зиму.
«Мы усвоили уроки 2022 года, когда осенью подверглись массированным атакам со стороны России, и подготовились. Наша энергосистема очень надежна. Но это не значит, что россияне не пытались атаковать нашу инфраструктуру каждый день», — добавил глава Нафтогаза.
Напомним
Ранее Чернышев заявил, что впервые в истории страны Украина смогла пройти отопительный сезон благодаря собственному добытому газу.
Источник: Минфин
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