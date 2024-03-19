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19 марта 2024, 16:47 Читати українською

россия потеряла 600 тысяч баррелей из-за ударов Украины по НПЗ — Gunvor

Около 600 000 баррелей суточной нефтеперерабатывающей мощности россии было выведено из строя из-за ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Об этом заявил генеральный директор международной энергетической группы Gunvor Group Ltd. Торбьерн Торнквист, сообщает Bloomberg.

Около 600 000 баррелей суточной нефтеперерабатывающей мощности россии было выведено из строя из-за ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).
Фото: pixabay.com

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В эти выходные удары беспилотников поразили несколько заводов в россии, некоторые находятся в глубине ее границ, что привело к росту фьючерсов на дизельное топливо четвертую сессию подряд, в то время как фьючерсы на бензин выросли шестую сессию подряд.

«Это важно, поскольку, очевидно, это сразу ударит по экспорту дистиллятов. «Поэтому это, вероятно, сократит экспорт на пару сотен тысяч баррелей, поэтому для меня это проблема дистиллята», — сказал Тернквист во время интервью на конференции CERAWeek от S&P Global в Хьюстоне в понедельник.

Gunvor был крупным трейдером российской нефти до полномасштабного вторжения в Украину, но отказался от торговли вскоре после начала войны.

JPMorgan Chase & Co, между тем подсчитала, что украинские атаки вывели из строя около 900 000 баррелей в день российских нефтеперерабатывающих мощностей.

По словам аналитиков, может пройти «несколько недель, если не месяцев», пока мощность будет восстановлена, а взрывы добавят около $4 за баррель премии за риск мировых цен на нефть.

Читайте также: Цены на нефть продолжают расти, в том числе из-за атак на российские НПЗ

По словам Торнквиста, рынки сырой нефти в целом сбалансированы и справедливо оценены.

Он также отметил, что рост поставок из США, вероятно, в этом году будет примерно вдвое меньше, чем в 2023 году — на 700−800 тысяч баррелей в день. Однако общий рост поставок из стран, не входящих в ОПЕК, в этом году, вероятно, останется неизменным.

Источник: Минфин
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