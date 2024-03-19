Почти треть опрошенных украинцев негативно относятся к уголовным делам против бизнеса

Большинство опрошенных украинцев (56%) считают, что расследования против бизнеса, которые открывают правоохранители, справедливы, но почти треть (30%) считают, что это просто давление на предпринимателей. Это показал опрос, проведенный КМИС, передает Интерфакс-Украина.

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В региональном измерении большинство (от 54% до 59%) считают расследование деятельности компаний и бизнесменов попытками бороться с нарушениями. Респондентов с противоположным мнением также примерно одинаковое количество (от 29% до 31%) во всех макрорегионах.

В КМИС подчеркнули, что распределение мнений и взглядов фактически лежит на континууме от «правоохранительные органы или власти оказывают необоснованное давление на бизнес» до «бизнес получает справедливое наказание за нарушение законов в своей деятельности».

Опрос проводился среди рядовых граждан. Социологи подчеркнули, что результаты были бы совсем другими, если бы его провели среди бизнес-сообщества или среди представителей правоохранительных органов или государственных институций.