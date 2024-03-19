Большинство опрошенных украинцев (56%) считают, что расследования против бизнеса, которые открывают правоохранители, справедливы, но почти треть (30%) считают, что это просто давление на предпринимателей. Это показал опрос, проведенный КМИС, передает Интерфакс-Украина.
Почти треть опрошенных украинцев негативно относятся к уголовным делам против бизнеса
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В региональном измерении большинство (от 54% до 59%) считают расследование деятельности компаний и бизнесменов попытками бороться с нарушениями. Респондентов с противоположным мнением также примерно одинаковое количество (от 29% до 31%) во всех макрорегионах.
В КМИС подчеркнули, что распределение мнений и взглядов фактически лежит на континууме от «правоохранительные органы или власти оказывают необоснованное давление на бизнес» до «бизнес получает справедливое наказание за нарушение законов в своей деятельности».
Опрос проводился среди рядовых граждан. Социологи подчеркнули, что результаты были бы совсем другими, если бы его провели среди бизнес-сообщества или среди представителей правоохранительных органов или государственных институций.
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Заступник міністра економіки Тарас Качка наголосив, в Україні, попри війну та щоденні атаки окупантів, працює все, немає галузі економіки, яка б повністю зникла.
«Найбільш постраждалою галуззю номінально можна вважати металургію, тому що Маріуполь — був серцем української металургії, „Азовсталь“ і „Завод Ілліча“ — два величезні заводи з портом, який експортував продукцію на весь світ, від Єгипту до Уругваю. Це користувалося попитом, розвивалося. Зараз знищено», — каже замміністра. Тарас Качка також додав, що 2022 року падіння у галузі металургії було фактично на три чверті - 73%. Але попри все, постраждала металургія працює. «У нас є навіть збільшення виробництва, збільшення експорту. Очевидно, це вже не можна порівняти з 2021 роком, але вже 2022 до 2023 року є зростання експорту на рівні десь 10%», — резюмував він.
Є чим похвалитися… Гірше ж точно не буде? (c)