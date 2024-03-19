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19 марта 2024, 12:54 Читати українською

ЕС введет пошлины на зерно из россии и беларуси — Financial Times

Европейский Союз готовится ввести пошлины на импорт зерна из россии и беларуси, чтобы успокоить фермеров и некоторые страны-члены ЕС. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с планами ЕС, пишет «Европейская правда».

Европейский Союз готовится ввести пошлины на импорт зерна из россии и беларуси, чтобы успокоить фермеров и некоторые страны-члены ЕС.
Фото: freepik.com

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Это будет первым ограничением на российские продовольственные товары с момента полномасштабного вторжения в Украину.

Ожидается, что в ближайшие дни Европейская комиссия введет пошлину в размере 95 евро за тонну зерновых из россии и беларуси. По словам источников, это приведет к росту цен как минимум на 50%, что уничтожит спрос.

Кроме того, тарифы в размере 50% также будут установлены на семена масличных культур и полученные из них продукты.

В 2023 году импорт из россии зерновых, масличных культур и их производных достиг рекордных 4 млн тонн, что составляет 1% от общего потребления в ЕС.

Евросоюз производит более 300 млн. тонн зерновых и масличных культур в год и является нетто-экспортером первых, поэтому не нуждается в российском и белорусском импорте.

Представитель ЕС отметил, что цены на зерновые находятся на четырехлетнем минимуме, в то время как россия «очень конкурентоспособна на зерновых рынках и оказывает значительное давление».

Таможенная пошлина будет установлена на максимальном уровне, разрешенном правилами ВТО. россия может принять ответные меры, но она уже запретила большую часть импорта продовольствия из ЕС, и многие европейские компании в этом секторе ушли из страны за последние годы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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neverice
neverice
19 марта 2024, 13:29
#
Нарешті, довго ж їх довелось чекати. А то українське зерно, українське зерно. Хоча самі 4 млн тонн російської агропродукції імпортують. При тому, що наша агропродукція взагалі більшою частиною йде просто транзитом в порти і на ринок ЄС не потрапляє.
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0
TAN72
TAN72
19 марта 2024, 13:59
#
Санкции говорите🤨
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