За прошлый месяц автопарк Украины пополнили почти 2,4 тыс. автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Это на четверть больше, чем в прошлом, сообщает Укравтопром.
Авторынок Украины: лидеры февральской продажи среди новых бензиновых авто
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Бензиновые авто охватили 44% февральского рынка новых легковых автомобилей и остаются самым большим его сегментом. Однако их рыночная доля относительно февраля 2023 уменьшилась на 7 процентных пунктов.
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Самые популярные бензиновые авто
Лидером рынка новых бензиновых автомобилей стал кроссовер Toyota RAV-4.
В ТОП-10 моделей новых легковушек оборудованных бензиновыми ДВС в феврале попали:
- Toyota RAV-4 — 180 ед.;
- Peugeot 301 — 175 ед.;
- Skoda Scala — 152 ед.;
- Mazda CX5 — 145 ед.;
- Renault Duster — 141 ед.;
- KIA Sportage — 129 ед.;
- Suzuki SX4 — 86 ед.;
- Skoda Octavia — 85 ед.;
- Suzuki Vitara — 78 ед.;
- Hyundai Tucson — 65 ед.
Источник: Минфин
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