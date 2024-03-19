С начала года по государственной программе ипотек «еОселя» украинцы взяли кредиты на приобретение более 1800 квартир и 21 частного дома на 3 миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
С начала года банки выдали ипотек «еОселя» на 3 миллиарда
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Кредиты на жилье
Всего с начала действия программы ипотеки уже получили 8160 семей на 12,5 млрд грн.
По данным Минэкономики, с начала года почти 1000 из оформленных ипотечных кредитов получили военнослужащие и силовики, 174 кредита — педагоги и ученые, 140 — медики.
В частности, на прошлой неделе украинцы получили по программе «еОселя» 214 кредитов на 356 млн грн, среди которых:
- кредиты под 3% получили 122 военнослужащих и силовиков, 18 педагогов, 10 медиков и 7 ученых;
- кредиты под 7% получили 48 украинцев без собственного жилья, 4 ВПЛ и 5 ветеранов.
Чаще кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (171) и у застройщика (37). Еще 6 украинцев взяли кредиты на покупку квартиры в строящемся доме.
Лидерами по количеству выданных кредитов стали:
- Киевская область — 55;
- Киев — 41;
- Одесская область — 16;
- Львовская область — 13;
- Ровенская область — 10.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1
Але ще більше вони не люблять тих, хто кредитів взагалі не бере…
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/126467/