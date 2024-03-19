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19 марта 2024, 10:10 Читати українською

С начала года банки выдали ипотек «еОселя» на 3 миллиарда

С начала года по государственной программе ипотек «еОселя» украинцы взяли кредиты на приобретение более 1800 квартир и 21 частного дома на 3 миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

С начала года по государственной программе ипотек «еОселя» украинцы взяли кредиты на приобретение более 1800 квартир и 21 частного дома на 3 миллиарда гривен.
Фото:depositphotos

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Кредиты на жилье

Всего с начала действия программы ипотеки уже получили 8160 семей на 12,5 млрд грн.

По данным Минэкономики, с начала года почти 1000 из оформленных ипотечных кредитов получили военнослужащие и силовики, 174 кредита — педагоги и ученые, 140 — медики.

В частности, на прошлой неделе украинцы получили по программе «еОселя» 214 кредитов на 356 млн грн, среди которых:

  • кредиты под 3% получили 122 военнослужащих и силовиков, 18 педагогов, 10 медиков и 7 ученых;
  • кредиты под 7% получили 48 украинцев без собственного жилья, 4 ВПЛ и 5 ветеранов.

Чаще кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (171) и у застройщика (37). Еще 6 украинцев взяли кредиты на покупку квартиры в строящемся доме.

Лидерами по количеству выданных кредитов стали:

  • Киевская область — 55;
  • Киев — 41;
  • Одесская область — 16;
  • Львовская область — 13;
  • Ровенская область — 10.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
19 марта 2024, 10:52
#
Банки дуже не люблять боржників, які несвоєчасно сплачують кредити.
Але ще більше вони не люблять тих, хто кредитів взагалі не бере…
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/126467/
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