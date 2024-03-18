Подсанкционная платежная система LEO выиграла суд у Нацбанка об уплате штрафа в 73,5 миллиона

ООО «ФК Лео» выиграло суд у Национального банка по делу об уплате штрафа на сумму более 73,5 млн. гривен. Впрочем, регулятор намерен обжаловать решение. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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Финкомпанию, специализировавшуюся на расчетах за онлайн-игры и игровые продукты, лишили в марте 2023 года лицензии после того, как она была внесена в санкционные списки СНБО.

Как ранее писал «Минфин», платежная система LEO тесно связана с ликвидированным за обслуживание «теневых» азартных игр IBOX банком. Лео вместе с IBOX участвовала в схемах, позволявших игорному бизнесу уклоняться от уплаты налогов.

Нацбанк наложил на LEO штраф, который компания так и не уплатила, поскольку продолжаются суды.