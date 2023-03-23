НБУ отменил регистрацию платежной системы LEO

Нацбанк 20 марта решил отменить регистрацию международной платежной системы LEO и исключил ее из реестра платежной инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении НБУ .

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Что это значит

Это означает, что она должна прекратить предоставление услуг и завершить взаиморасчеты по осуществленным переводам.

Объяснение НБУ

Решение принято в связи с применением санкций Совета национальной безопасности и обороны к ООО «ФК Лео», являющемуся оператором этой платежной системы.

Платежная система LEO была зарегистрирована Национальным банком в январе 2017 года как внутригосударственная, в апреле 2019 года она приобрела статус международной платежной системы.

Из-за отмены регистрации международной платежной системы LEO Национальный банк также отменяет регистрацию 21 ее участника (список).

Напомним

Основательницей «Финансовая Компания Лео» является Алена Шевцова, которая также имела частую в уже ликвидированном IBOX банке. Лео вместе с IBOX участвовал в схемах, позволявших игорному бизнесу уклоняться от уплаты налогов.

«Минфин» писал, что правление НБУ приняло решение об отзыве банковской лицензии в Айбокс Банке и его ликвидации с 7 марта 2023 года.