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23 марта 2023, 8:11 Читати українською

НБУ отменил регистрацию платежной системы LEO

Нацбанк 20 марта решил отменить регистрацию международной платежной системы LEO и исключил ее из реестра платежной инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Нацбанк 20 марта решил отменить регистрацию международной платежной системы LEO и исключил ее из реестра платежной инфраструктуры.
Фото: news.dtkt.ua

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Что это значит

Это означает, что она должна прекратить предоставление услуг и завершить взаиморасчеты по осуществленным переводам.

Объяснение НБУ

Решение принято в связи с применением санкций Совета национальной безопасности и обороны к ООО «ФК Лео», являющемуся оператором этой платежной системы.

Платежная система LEO была зарегистрирована Национальным банком в январе 2017 года как внутригосударственная, в апреле 2019 года она приобрела статус международной платежной системы.

Из-за отмены регистрации международной платежной системы LEO Национальный банк также отменяет регистрацию 21 ее участника (список).

Напомним

Основательницей «Финансовая Компания Лео» является Алена Шевцова, которая также имела частую в уже ликвидированном IBOX банке. Лео вместе с IBOX участвовал в схемах, позволявших игорному бизнесу уклоняться от уплаты налогов.

«Минфин» писал, что правление НБУ приняло решение об отзыве банковской лицензии в Айбокс Банке и его ликвидации с 7 марта 2023 года.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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Qwerty1999
Qwerty1999
23 марта 2023, 9:37
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Печалька…
А так всё хорошо начиналось…
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0
Barmaley33
Barmaley33
23 марта 2023, 10:42
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Тю, а я підписаний на її блог тут на мінфіні… Цікаво, чи будуть якісь коментарі з приводу такого рішення НБУ?
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
23 марта 2023, 11:34
#
Правильнее спросить в блоге…
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