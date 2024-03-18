Энергетика возглавила рейтинг лучших бизнесов по выручке: банки вошли в ТОП

Энергетика признана лучшей с точки зрения выручки предприятий этой отрасли в 2023 году. Банки также попали в ТОП. Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.

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Платформа опубликовала свежий рейтинг на основе своего индекса, в который вошли предприятия Украины по наибольшей выручке и безупречной деловой репутации.

ТОП отраслями по выручке (на основе анализа ведущих 10 предприятий) стали:

энергетика (20,59%) — 745,9 млрд грн

оптовая торговля (14,8%) — 535,3 млрд грн

розничная торговля (12,6%) — 457,3 млрд грн

добывающая промышленность (10,1%) — 365,3 млрд грн

перерабатывающая промышленность (8,76%) — 317,5 млрд грн

банковская (6,5%) — 236,4 млрд грн

транспорт и почта (6,1%) — 219,8 млрд грн

На другие отрасли приходится 20,57% или 745 млрд грн.

В банковской отрасли в ТОП-10 предприятий вошли:

В ТОП-10 компаний с крупнейшей выручкой в области финансов вошли: