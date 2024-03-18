Энергетика признана лучшей с точки зрения выручки предприятий этой отрасли в 2023 году. Банки также попали в ТОП. Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.
Энергетика возглавила рейтинг лучших бизнесов по выручке: банки вошли в ТОП
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Платформа опубликовала свежий рейтинг на основе своего индекса, в который вошли предприятия Украины по наибольшей выручке и безупречной деловой репутации.
ТОП отраслями по выручке (на основе анализа ведущих 10 предприятий) стали:
- энергетика (20,59%) — 745,9 млрд грн
- оптовая торговля (14,8%) — 535,3 млрд грн
- розничная торговля (12,6%) — 457,3 млрд грн
- добывающая промышленность (10,1%) — 365,3 млрд грн
- перерабатывающая промышленность (8,76%) — 317,5 млрд грн
- банковская (6,5%) — 236,4 млрд грн
- транспорт и почта (6,1%) — 219,8 млрд грн
На другие отрасли приходится 20,57% или 745 млрд грн.
В банковской отрасли в ТОП-10 предприятий вошли:
- Приватбанк (42,99% из общей выручки)
- Ощадбанк (9,88%)
- Райффайзен Банк (9,55%)
- ПУМБ (6,79%)
- Универсал банк (6,68%)
- УкрСиббанк (6,52%)
- Сенс Банк (5,47%)
- ОТП Банк (4,39%)
- Укргазбанк (3,9%)
- Креди Агриколь Банк (3,82%)
В ТОП-10 компаний с крупнейшей выручкой в области финансов вошли:
- Инфинити профит (54,69%, или 37,81 млрд грн выручки)
- Нова Пэй (10,81% или 7,48 млрд грн выручки)
- Инвестиционный капитал Украины (10,53%, или 7,28 млрд)
- Укр кредит финанс (4,52%, или 3,12 млрд грн)
- Украинский кондитерский холдинг (4,26% или 2,95 млрд грн)
- Даймонд пей (3,76%, или 2,6 млрд грн)
- Линтер (3,45% или 2,39 млрд грн)
- Безопасное агентство необходимых кредитов (3,37% или 2,33 млрд грн)
- Финансовая компания «Есть деньги ком» (2,4%, или 1,66 млрд грн)
- Милоан (2,22% или 1,53 млрд грн).
Источник: Минфин
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