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18 марта 2024, 15:18 Читати українською

Энергетика возглавила рейтинг лучших бизнесов по выручке: банки вошли в ТОП

Энергетика признана лучшей с точки зрения выручки предприятий этой отрасли в 2023 году. Банки также попали в ТОП. Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.

Энергетика признана лучшей с точки зрения выручки предприятий этой отрасли в 2023 году.

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Платформа опубликовала свежий рейтинг на основе своего индекса, в который вошли предприятия Украины по наибольшей выручке и безупречной деловой репутации.

ТОП отраслями по выручке (на основе анализа ведущих 10 предприятий) стали:

  • энергетика (20,59%) — 745,9 млрд грн
  • оптовая торговля (14,8%) — 535,3 млрд грн
  • розничная торговля (12,6%) — 457,3 млрд грн
  • добывающая промышленность (10,1%) — 365,3 млрд грн
  • перерабатывающая промышленность (8,76%) — 317,5 млрд грн
  • банковская (6,5%) — 236,4 млрд грн
  • транспорт и почта (6,1%) — 219,8 млрд грн

На другие отрасли приходится 20,57% или 745 млрд грн.

В банковской отрасли в ТОП-10 предприятий вошли:

В ТОП-10 компаний с крупнейшей выручкой в области финансов вошли:

  • Инфинити профит (54,69%, или 37,81 млрд грн выручки)
  • Нова Пэй (10,81% или 7,48 млрд грн выручки)
  • Инвестиционный капитал Украины (10,53%, или 7,28 млрд)
  • Укр кредит финанс (4,52%, или 3,12 млрд грн)
  • Украинский кондитерский холдинг (4,26% или 2,95 млрд грн)
  • Даймонд пей (3,76%, или 2,6 млрд грн)
  • Линтер (3,45% или 2,39 млрд грн)
  • Безопасное агентство необходимых кредитов (3,37% или 2,33 млрд грн)
  • Финансовая компания «Есть деньги ком» (2,4%, или 1,66 млрд грн)
  • Милоан (2,22% или 1,53 млрд грн).
Источник: Минфин
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