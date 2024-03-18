В россии создадут платформу для хранения конфискованной криптовалюты

В россии создадут государственную цифровую платформу для сбора конфискованной криптовалюты. Об этом пишут «Известия» и The Moscow Times.

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«Жизнь развивается, появляются новые технологии и инструменты, которые необходимо использовать и силовым структурам. Если они конфисковывают криптовалюту, то она должна где-то храниться. Но очевидно, что ее нельзя просто разместить на складе», — пояснил глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.

По его словам, уже в весеннюю сессию Госдума внесет в российское законодательство понятие криптовалюты и отрегулирует связанные с ней вопросы. «В Госдуму будет внесен и принят законопроект, нормы которого регламентирует выпуск, обращение криптовалют, в том числе документом будет предусмотрена ответственность за незаконные действия с ними», — отметил депутат.

На текущий момент цифровые валюты изымаются и хранятся в неоптимальном и неурегулированном порядке, отмечает директор по взаимодействию с государственными органами крупнейшего оператора майнинговых дата-центров BitRiver Олег Огиенко.

По его словам, правоохранительные органы получают доступ к адресам криптокошельков преступников (открытые и закрытые ключи) на иностранных платформах или же изымают холодные кошельки преступников в виде флеш-карт с имеющимися на них активами.