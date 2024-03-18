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18 марта 2024, 11:53 Читати українською

McDonald's увеличил выручку в Украине в 4 раза

Выручка сети ресторанов быстрого питания McDonald's в Украине по итогам 2023 года выросла до 12,9 млрд грн, а прибыль достигла 1,2 млрд грн. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные аналитической системы YouControl.

Выручка сети ресторанов быстрого питания McDonald's в Украине по итогам 2023 года выросла до 12,9 млрд грн, а прибыль достигла 1,2 млрд грн.
Фото:depositphotos

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Отмечается, что за 2023 год выручка предприятия с иностранными инвестициями «Макдональдс Юкрейн ЛТД» выросла до 12,9 млрд грн. Это на 296,8% больше чем в 2022 году (3,2 млрд грн).

Кроме того, прибыль McDonald's в Украине достигла 1,2 млрд грн, тогда как 2022 год компания закончила с убытком 2 млрд грн.

Читайте: В Украине открылся первый McDonald's возле автотрассы

Напомним

McDonald's закрыл все свои заведения в Украине 24 февраля 2022 года после начала полномасштабного вторжения россии по соображениям безопасности. Возобновлять их работу постепенно начали с сентября 2022 года.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Саша Ник
Саша Ник
18 марта 2024, 13:04
#
Для Мак. это вообще не прибыль. Так, чисто поддерживают нас морально.
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0
AlexZerg
AlexZerg
18 марта 2024, 13:08
#
Нові точки теж відкривають просто так, по приколу?))
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