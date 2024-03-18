McDonald's увеличил выручку в Украине в 4 раза

Выручка сети ресторанов быстрого питания McDonald's в Украине по итогам 2023 года выросла до 12,9 млрд грн, а прибыль достигла 1,2 млрд грн. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные аналитической системы YouControl.

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Отмечается, что за 2023 год выручка предприятия с иностранными инвестициями «Макдональдс Юкрейн ЛТД» выросла до 12,9 млрд грн. Это на 296,8% больше чем в 2022 году (3,2 млрд грн).

Кроме того, прибыль McDonald's в Украине достигла 1,2 млрд грн, тогда как 2022 год компания закончила с убытком 2 млрд грн.

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Напомним

McDonald's закрыл все свои заведения в Украине 24 февраля 2022 года после начала полномасштабного вторжения россии по соображениям безопасности. Возобновлять их работу постепенно начали с сентября 2022 года.