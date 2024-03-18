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18 марта 2024, 11:12 Читати українською

Apple выбрала Gemini от Google для интеграции ИИ в iPhone

Apple ведет переговоры с Google о возможности использования искусственного интеллекта Gemini в iPhone. Об этом пишет CNBC.

Apple ведет переговоры с Google о возможности использования искусственного интеллекта Gemini в iPhone.

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Стороны ведут переговоры о лицензировании Gemini для новых функций iPhone, которые появятся в этом году. Это может включать создание текста, создание изображений и другие возможности, недоступные сейчас на iOS.

Apple также вела переговоры по OpenAI, рассматривая возможность использования их модели.

Если соглашение с Google будет заключено, оно будет основываться на их партнерстве в области поиска. Google уже много лет платит Apple миллиарды долларов, чтобы оставаться по умолчанию в Safari.

Условия соглашения и брендинг еще не определены.

С одной стороны, это может дать Gemini доступ к миллиардам пользователей iPhone. С другой стороны, это может свидетельствовать о том, что Apple не так далеко продвинулась в разработке собственного ИИ, как ожидалось.

Это может привести к усилению антимонопольного давления на обе компании.

Apple готовит новые функции ИИ в iOS 18, но они будут работать локально на устройствах, а не в облаке. Поэтому партнерство с Google может помочь получить доступ к более мощным возможностям.

Читайте также: Google переименовала ИИ чат-бот Bard на Gemini и запустила платную подписку

Источник: Минфин
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