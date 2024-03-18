Подержанные автомобили из США: что выбирали украинцы в феврале

За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано более 3,3 тыс. подержанных легковушек из США. Это составляет 19% от всех впервые зарегистрированных в феврале подержанных авто, сообщает «Укравтопром».

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Спрос на авто

По сравнению с февралем 2023 г. спрос на «американцев» с пробегом увеличился на 77%. Наибольшая доля из этого количества (48%) — машины с бензиновыми двигателями.

Почти треть — электромобили. Гибридным и авто с ГБО принадлежит по 7%. Остальной сегмент авторынка охватили дизельные авто.

Топ-5 подержанных авто

Tesla Model 3 — 373 ед.;

Tesla Model Y — 256 ед.;

Jeep Cherokee — 212 ед.;

VW Passat — 208 ед.;

Ford Escape — 201 ед.