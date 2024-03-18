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18 марта 2024, 9:59 Читати українською

Подержанные автомобили из США: что выбирали украинцы в феврале

За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано более 3,3 тыс. подержанных легковушек из США. Это составляет 19% от всех впервые зарегистрированных в феврале подержанных авто, сообщает «Укравтопром».

За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано более 3,3 тыс.
Фото:depositphotos

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Спрос на авто

По сравнению с февралем 2023 г. спрос на «американцев» с пробегом увеличился на 77%. Наибольшая доля из этого количества (48%) — машины с бензиновыми двигателями.

Почти треть — электромобили. Гибридным и авто с ГБО принадлежит по 7%. Остальной сегмент авторынка охватили дизельные авто.

Топ-5 подержанных авто

  • Tesla Model 3 — 373 ед.;
  • Tesla Model Y — 256 ед.;
  • Jeep Cherokee — 212 ед.;
  • VW Passat — 208 ед.;
  • Ford Escape — 201 ед.

Средний возраст «американцев» с пробегом, пополнившим украинский автопарк в прошлом месяце — 6,3 года.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Pablito
Pablito
18 марта 2024, 10:26
#
Може, це криза середнього віку, але останнім часом хочеться купити старенький величезний Шевроле Аваланче:)
+
0
bonv
bonv
18 марта 2024, 10:28
#
Tesla Model Y стартує з місця, не для сердечників:)
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