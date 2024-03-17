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17 марта 2024, 12:08 Читати українською

За два месяца 2024 доходы пенсионного фонда выросли на 5%

Доходы пенсионного фонда Украины (ПФУ) за январь-февраль составили 127,2 млрд грн. Это на 5% больше (+5,7 млрд грн), чем за аналогичный период в прошлом году. В то же время план поступлений от ЕСВ, являющийся главной статьей доходов ПФУ, не выполнен. Об этом в телеграм-канале написал глава Налогового комитета Даниил Гетманцев.

Доходы пенсионного фонда Украины (ПФУ) за январь-февраль составили 127,2 млрд грн.

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  • В части ЕСВ, которая распределяется на пенсионное страхование, — на 9,9% (недобор 7,6 млрд грн).

  • В части ЕСВ, которая распределяется на социальное страхование в связи с потерей трудоспособности, — на 15,3% (недобор 0,9 млрд грн).

«Не буду разводить измену, а скажу прямо как есть: это связано с меньшими расходами бюджета на оплату труда в январе — феврале из-за необходимости экономии в условиях недопоступления внешнего финансирования бюджета. Государство собирает ЕСВ и одновременно является крупнейшим плательщиком ЕСВ, в т. ч. ч. по зарплатам бюджетников и денежному обеспечению военных», — написал Гетманцев.

  • Трансферт из государственного бюджета ПФУ в январе — феврале по тем же причинам экономии был меньше на 7,2% (-3 млрд грн), чем год назад.

По словам Гетманцева, в марте — апреле ситуация с бюджетными расходами на оплату труда и пенсионное обеспечение выровняется, что поддержит доходы ПФУ.

«Временное проседание в плановых доходах ПФУ в начале года не повлияло на индексацию пенсий на 8% с 1 марта этого года: обновленные пенсии для 10 млн украинских пенсионеров за март будут выплачены своевременно и в полном объеме», — подытожил председатель Налогового комитета.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
17 марта 2024, 13:55
#
А пенсіонерів?
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