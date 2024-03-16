Приватбанк в ночь на 17 марта поставит платежи на паузу

В ночь на 17 марта Приватбанк проводит регламентные работы в Приват24: платежи будут на паузе до 5 утра. Об этом говорится в сообщении банка.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Регламентные работы

Для более качественного и безопасного обслуживания клиентов через цифровые сервисы Приватбанк проводит регламентные работы в Приват24 в ночь на 17 марта 2024 года.

Во время работ 17 марта с 0:00 до 5:00 утра платежи, пополнение мобильного и переводы в приложении и web-версии Приват24 будут временно недоступны.

Обычно регламентные работы в банке проводятся в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции. Если в период проведения работ вы планируете платежи через Приват24, советуем сделать это заранее или отложить на несколько часов.