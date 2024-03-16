Годовой доход TikTok в США достиг рекордных $16 млрд

Доход сервиса для создания и просмотра коротких видео TikTok в США по итогам 2023 года достиг рекордных $16 млрд. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с финансовыми показателями компании.

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Доход компании

Валовой доход китайской компании ByteDance, которой принадлежит TikTok, оценивается в $120 млрд, что на 40% больше показателя предыдущего года, сообщили собеседники издания.

Львиную долю дохода компания получает в Китае. По словам источников, за 2023 год чистая прибыль ByteDance достигла $28 млрд.

ByteDance, акции которой не торгуются на бирже, не раскрывает финансовых показателей. Компании отказались от комментариев.