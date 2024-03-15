НБУ поднял официальный курс доллара на новый максимум

Национальный банк Украины установил на 18 марта 2024 года официальный курс гривны на уровне 38,7998 грн/$ - новое максимальное значение. В сравнении с предыдущим банковским днем (15 марта) НБУ снизил курс гривны на 11 копеек.

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Следует отметить, что предыдущий максимум курса гривны к доллару был зафиксирован в четверг, 14 марта — 38,7878 грн/$.

НБУ на 18 марта установил официальный курс евро на уровне 42,24 грн. Европейская валюта подешевела на 4 копейки.

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