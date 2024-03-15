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15 марта 2024, 16:33 Читати українською

Кабмин предлагает повысить акцизы на табачные изделия

Кабинет министров планирует одобрить законопроект, предусматривающий повышение акцизного налога для табачных изделий. Более высокие ставки налога могут заработать уже с июля этого года. Об этом сообщил заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

Кабинет министров планирует одобрить законопроект, предусматривающий повышение акцизного налога для табачных изделий.
Фото: pixabay.com

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«Предполагается небольшое повышение и переход со ставок в гривне к евро. С 1 июля 2024 года», — отметил Железняк.

Законопроект предлагает постепенно повышать ставку акцизов для табака до минимального нормативного значения, действующего в ЕС.

Так, согласно директивам Евросоюза, общий акцизный налог на табак должен составлять не менее 60% от средневзвешенной розничной цены пачки сигарет и не менее 90 евро за 1000 сигарет. В настоящее время в Украине этот налог составляет около 60 евро за 1000 сигарет.

По расчетам Министерства финансов, реализация законопроекта позволит увеличить поступление в госбюджет:

  • в 2025 году — на около 621 млн грн,
  • в 2026 году — на около 5 млрд грн,
  • в 2027 году — на около 9,38 млрд грн,
  • в 2028 году — на около 13,85 млрд грн.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
15 марта 2024, 16:47
#
Зарплати теж з гривні переведуть в євро?
Нелохи з непрофанами дорвалися до влади і нагрівають народ як лише можуть. На всіх рівнях.
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