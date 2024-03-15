Кабмин предлагает повысить акцизы на табачные изделия

Кабинет министров планирует одобрить законопроект, предусматривающий повышение акцизного налога для табачных изделий. Более высокие ставки налога могут заработать уже с июля этого года. Об этом сообщил заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

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«Предполагается небольшое повышение и переход со ставок в гривне к евро. С 1 июля 2024 года», — отметил Железняк.

Законопроект предлагает постепенно повышать ставку акцизов для табака до минимального нормативного значения, действующего в ЕС.

Так, согласно директивам Евросоюза, общий акцизный налог на табак должен составлять не менее 60% от средневзвешенной розничной цены пачки сигарет и не менее 90 евро за 1000 сигарет. В настоящее время в Украине этот налог составляет около 60 евро за 1000 сигарет.

По расчетам Министерства финансов, реализация законопроекта позволит увеличить поступление в госбюджет: