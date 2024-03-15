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15 марта 2024, 16:01 Читати українською

Какие авто украинцы покупали зимой 2024 года — исследование

Украинский маркетплейс AUTO.RIA представил отчет собственного аналитического центра за зимний сезон 2024 года. В исследовании рассмотрена динамика рынка подержанных и новых автомобилей в течение трех месяцев. Также определено, какие марки авто выбирали украинцы по областям.

Украинский маркетплейс AUTO.
Фото: freepik.com

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Подержанные авто

По данным AUTO.RIA больше всего искали подержанные авто в Киеве — 15%. Среди областей по поиску лидирует Львовская область с показателем 11%.

Анализ спроса на подержанные авто по областям показал, что на западе и центре Украины покупатели выбирают Volkswagen Passat. На востоке предпочитают Skoda Octavia, ведь эта марка авто в лидерах по продажам. Также в Закарпатской области зимой украинцы выбирали Skoda Octavia.

Исследования показывают, что украинцы преимущественно искали подержанные автомобили в сегменте до $4 000, поисковая доля составляла 18%, автомобилями стоимостью от $4 000 до $6 000 интересовались 17% пользователей.

Данные иллюстрируют очень динамичный график спроса на электрокары, свидетельствующий об изменениях на рынке этих авто.

Лидерами по продаже зимой 2024 года стали Volkswagen Passat, за ним Skoda Octavia и Volkswagen Golf. Активнее всего зимой искали автомобили таких стран-производителей: Германия — 37%, Япония — 18% и США — 10%.

Новые авто

Данные аналитического отчета AUTO.RIA показывают, что зимой предложение новых авто росло. Наибольшее количество запросов на новые авто было в ценовом диапазоне $20 000 — $25 000 — 33%.

Изучение выбора украинцев новых авто в областях показало, что Volkswagen лидирует в Винницкой, Николаевской, Хмельницкой, Черновицкой областях. В течение зимы в Киевской области украинцы выбирали Toyota. Во Львовской области популярной была марка автомобилей BMW. В Днепропетровской области среди новых марок авто выбирали Mercedes-Benz.

Согласно исследованию, спрос на новые электрокары стремительно рос в течение зимнего сезона.

Чаще всего ищут автомобили марки Renault Duster. ТОП-3 моделей по поисковым запросам за зиму выглядят так: Renault Duster, Toyota RAV 4 и Volkswagen Touareg.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
bonv
bonv
15 марта 2024, 16:15
#
До $4 000? Жесть.
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
15 марта 2024, 16:21
#
Данные иллюстрируют очень динамичный график спроса на электрокары, свидетельствующий об изменениях на рынке этих авто.

Очень заметно, как спрос на китайские юани
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